Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão: escalações, horário e local

Alvinegro vem de vitória por 3 a 1 sobre o Juventude-RS, com dois gols de Neymar, e tenta se afastar do Z-4
Após vencer o Juventude na última rodada e deixar a zona de rebaixamento, o Santos busca engrenar no Campeonato Brasileiro. Para isso, terá de superar o vice-líder Cruzeiro-MG fora de casa, pela 19ª rodada. A partida será neste domingo, às 18h30, no Mineirão.
Com 18 pontos, o Peixe quer seguir embalado e se afastar das últimas posições. Em 17 jogos, soma cinco vitórias, três empates e nove derrotas. A vitória por 3 a 1 sobre o Alviverde deu novo ânimo ao elenco.
O técnico Cléber Xavier, pressionado no cargo, não terá o zagueiro João Basso, o atacante Guilherme e o volante Arão, todos lesionados. A boa notícia é a liberação de Gabriel Bontempo pela Seleção Brasileira sub-20; ele deve começar como titular ao lado de Neymar. Tomás Rincon também retorna, após cumprir suspensão.
O Cruzeiro, por sua vez, venceu o CRB-AL por 2 a 0, com direito a pênalti defendido por Cássio, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Segundo colocado no Brasileirão, com 37 pontos, o time mineiro briga pelo quinto título nacional e pela liderança da competição.
Mayke elogia o Cruzeiro, mas exalta força do Santos: ''Nosso elenco também tem qualidade''
O técnico Leonardo Jardim não poderá contar com João Marcelo, em recuperação de grave lesão no joelho direito, e com Fagner, que sofreu fratura na fíbula.
Prováveis escalações
Cruzeiro:
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.
Técnico: Leonardo Jardim.
Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.
Técnico: Cléber Xavier.
Detalhes da partida:
Dia e horário: domingo, 10 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
Local: Mineirão – Belo Horizonte (MG)
Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
