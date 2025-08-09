São Paulo contra Vitória pelo Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Eliminado da Copa do Brasil após perder nos pênaltis por 3 a 0 para o Athletico-PR, o São Paulo tenta deixar o revés para trás e volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Pela 19ª rodada, o Tricolor enfrenta o Vitória-BA às 18h30, no MorumBis.

Invicto há cinco jogos no Brasileirão – com quatro vitórias consecutivas –, o time paulista busca superar o baque sofrido contra o Furacão na última quarta-feira (6) e seguir na luta por uma vaga no G-6. Atualmente, possui 25 pontos.

O técnico argentino Hernán Crespo tem problemas para escalar a equipe: Arboleda, Luiz Gustavo, Ryan, Oscar e Wendell estão no departamento médico, enquanto o goleiro Jandrei negocia com o Juventude-RS. Em compensação, Sabino e Ferreirinha retornam após cumprirem suspensão. Lucas pode voltar.

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória vem de empate por 2 a 2 com o Palmeiras e ocupa o 16º lugar, com 18 pontos – três a mais que o Vasco-RJ, primeiro time dentro da zona da degola. O Rubro-Negro tenta ainda encerrar uma sequência de seis derrotas seguidas para o São Paulo.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com Raúl Cáceres, lesionado. Claudinho será o substituto na lateral direita. No ataque, Erick é desfalque, e Romarinho ou Fabrício Santos devem assumir a posição.

Prováveis escalações:

São Paulo

Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo.

Vitória-BA

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald (Romarinho); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Técnico: Fábio Carille.

Detalhes da partida:

Dia e horário: sábado, 9 de agosto, às 18h30 (horário de Brasília)

Local: MorumBis – São Paulo (SP)

Onde assistir: Premiere