Retrô x São Bernardo FC: possíveis times e onde assistir ao vivo

Embalado na disputa da Série C, o São Bernardo tem neste domingo (10) uma boa oportunidade de se consolidar ainda mais no G-8 da divisão. O Tigre enfrenta o instável Retrô-PE, às 19h, na Arena Pernambuco.

Com 26 pontos e uma sequência de sete jogos sem perder, o São Bernardo não corre risco de deixar a zona de classificação nesta rodada e mira posições mais altas na tabela. O adversário, por sua vez, vive situação oposta: briga contra o Z-4, ocupando a penúltima colocação com 13 pontos e tem o segundo pior desempenho como mandante, com apenas duas vitórias em cinco partidas em casa.

Apesar do cenário favorável, o atacante João Paulo mantém os pés no chão. “Não tem essa de jogo fácil, muito pelo contrário, temos mais uma partida difícil. O time deles é qualificado e sabemos disso. Temos de nos doar ao máximo para voltarmos com o resultado positivo”, afirmou.