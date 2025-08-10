DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Série C

Retrô x São Bernardo FC: possíveis times e onde assistir ao vivo

Tigre chega em boa fase, em sequência de sete rodadas sem derrotas

Ryan Leme
 Especial para o Diário
10/08/2025 | 09:30
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram


 Embalado na disputa da Série C, o São Bernardo tem neste domingo (10) uma boa oportunidade de se consolidar ainda mais no G-8 da divisão. O Tigre enfrenta o instável Retrô-PE, às 19h, na Arena Pernambuco.

Com 26 pontos e uma sequência de sete jogos sem perder, o São Bernardo não corre risco de deixar a zona de classificação nesta rodada e mira posições mais altas na tabela. O adversário, por sua vez, vive situação oposta: briga contra o Z-4, ocupando a penúltima colocação com 13 pontos e tem o segundo pior desempenho como mandante, com apenas duas vitórias em cinco partidas em casa.

Apesar do cenário favorável, o atacante João Paulo mantém os pés no chão. “Não tem essa de jogo fácil, muito pelo contrário, temos mais uma partida difícil. O time deles é qualificado e sabemos disso. Temos de nos doar ao máximo para voltarmos com o resultado positivo”, afirmou.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: domingo, 10 de agosto, às 19h (de Brasília).

- Local: Arena Pernambuco,  em São Lourenço da Mata

- Onde assistir: SportyBet+ (streaming)

Prováveis escalações:

Retrô: Fabian Volpi; Fabinho, Robson, Rayne e João Lucas; Gledson, Richard e Iba Ly; Felipe Ferreira, Vágner Love e Tales José. 

Técnico: Itamar Schülle.

São Bernardo FC: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Helder Maciel, Rafael Forster e Pará; Romisson, Dudu Miraíma e Foguinho (João Paulo); Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. 

Técnico: Ricardo Catalá.


