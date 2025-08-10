Retrô x São Bernardo FC: possíveis times e onde assistir ao vivo

Tigre chega em boa fase, em sequência de sete rodadas sem derrotas
Embalado na disputa da Série C, o São Bernardo tem neste domingo (10) uma boa oportunidade de se consolidar ainda mais no G-8 da divisão. O Tigre enfrenta o instável Retrô-PE, às 19h, na Arena Pernambuco.
Com 26 pontos e uma sequência de sete jogos sem perder, o São Bernardo não corre risco de deixar a zona de classificação nesta rodada e mira posições mais altas na tabela. O adversário, por sua vez, vive situação oposta: briga contra o Z-4, ocupando a penúltima colocação com 13 pontos e tem o segundo pior desempenho como mandante, com apenas duas vitórias em cinco partidas em casa.
Apesar do cenário favorável, o atacante João Paulo mantém os pés no chão. “Não tem essa de jogo fácil, muito pelo contrário, temos mais uma partida difícil. O time deles é qualificado e sabemos disso. Temos de nos doar ao máximo para voltarmos com o resultado positivo”, afirmou.
Detalhes da partida:
- Dia e horário: domingo, 10 de agosto, às 19h (de Brasília).
- Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
- Onde assistir: SportyBet+ (streaming)
Prováveis escalações:
Retrô: Fabian Volpi; Fabinho, Robson, Rayne e João Lucas; Gledson, Richard e Iba Ly; Felipe Ferreira, Vágner Love e Tales José.
Técnico: Itamar Schülle.
São Bernardo FC: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Helder Maciel, Rafael Forster e Pará; Romisson, Dudu Miraíma e Foguinho (João Paulo); Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo.
Técnico: Ricardo Catalá.
