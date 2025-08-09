DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

Esportes

Ceilândia x Água Santa na Série D: onde assistir, horário e possíveis times

Se vencer a partida, Netuno chegará em sua melhor campanha na Série D

Ryan Leme
 Especial para o Diário
09/08/2025 | 09:10
FOTO: Daniel Gimenes/EC Água Santa
FOTO: Daniel Gimenes/EC Água Santa


Chegou a hora do jogo mais importante do ano para o Água Santa: o duelo de volta contra o Ceilândia-DF, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado (9), às 16h, no Estádio Maria Abadia, em Brasília, e segue com o placar em aberto após o empate por 1 a 1 na ida, em Diadema. A partida terá transmissão ao vivo do canal no YouTube Metrópoles

Quem vencer, avança às oitavas de final. Em caso de novo empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para chegar entre os 16 melhores da divisão, o Água Santa terá de se superar, já que faz campanha instável como visitante. Foram três vitórias em sete jogos fora de casa.

Se avançar, o Netuno alcançará sua melhor campanha na Série D, superando a edição de 2024, quando foi eliminado na segunda fase. Por outro lado, uma eliminação neste sábado significaria um 2026 sem calendário nacional. Rebaixado no Paulistão, o clube ficou sem vaga na Quarta Divisão do próximo ano.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 9 de agosto, às 16h (de Brasília).

- Local: Estádio Maria Abadia, em Brasília.

- Onde assistir: Metrópoles (YouTube).

Prováveis escalações:

Ceilândia: Edmar Sucuri; Paulo, Euller, Badhuga e Luiz Carlos; Wallace, Regino e Lucas Barbosa; Kennedy, Lucas Felipe e Romarinho.

Técnico: Adelson de Almeida.


Água Santa: Luan Ribeiro; Carlos Eduardo, Joilson, Gabriel Vidal e Willian Jesus; Villian, Mário César e João Guilherme; Bruno, Lucas Duni e Felipinho.

Técnico: Alan Dotti.


