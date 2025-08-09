Ceilândia x Água Santa na Série D: onde assistir, horário e possíveis times

Chegou a hora do jogo mais importante do ano para o Água Santa: o duelo de volta contra o Ceilândia-DF, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado (9), às 16h, no Estádio Maria Abadia, em Brasília, e segue com o placar em aberto após o empate por 1 a 1 na ida, em Diadema. A partida terá transmissão ao vivo do canal no YouTube Metrópoles

Quem vencer, avança às oitavas de final. Em caso de novo empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para chegar entre os 16 melhores da divisão, o Água Santa terá de se superar, já que faz campanha instável como visitante. Foram três vitórias em sete jogos fora de casa.

Se avançar, o Netuno alcançará sua melhor campanha na Série D, superando a edição de 2024, quando foi eliminado na segunda fase. Por outro lado, uma eliminação neste sábado significaria um 2026 sem calendário nacional. Rebaixado no Paulistão, o clube ficou sem vaga na Quarta Divisão do próximo ano.