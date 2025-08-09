São Caetano x Santo André: veja onde assistir e prováveis escalações

A tarde deste sábado (9) no Grande ABC será marcada por um clássico com cara de decisão, disputado no Estádio Anacleto Campanella, às 15h. São Caetano e Santo André se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, em um duelo que pode definir o futuro das equipes no Grupo 4. A partida será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube Paulistão

Ambos os rivais fazem campanhas instáveis, mas o Ramalhão chega ao clássico em situação mais delicada. Lanterna da chave, com sete pontos, o Santo André precisa da vitória para seguir vivo na competição. Um novo tropeço pode significar eliminação antecipada.

O São Caetano, por sua vez, soma dez pontos e ocupa o terceiro lugar, dentro da zona de classificação. Apesar da vantagem na tabela, o Azulão também entra pressionado: precisa pontuar para não correr riscos na rodada final. Porém, em caso de vitória, pode até mesmo garantir a vaga antecipada para o mata-mata, a depender de um tropeço do Taubaté, que enfrenta a Portuguesa Santista amanhã.

No primeiro turno, o Azulão levou a melhor com uma vitória por 2 a 0 no Brunão, com gols de Rodriguinho e Wesley Alex.

Para a partida desta tarde, o técnico Renato Peixe não poderá contar com o lateral-esquerdo Paulo Henrique, suspenso, e com o volante João Lucas, com dores na panturrilha. Em contrapartida, o zagueiro Raphael Carvalho e o atacante Alyson Mota voltam a ficar à disposição.

No São Caetano, os meias Miguel Morais e Pedro Karakovas seguem fora, lesionados, mas o atacante Fábio Azevedo, que cumpriu suspensão na rodada passada, retorna ao elenco comandado por Reginaldo Lima.