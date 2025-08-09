DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Copa Paulista

São Caetano x Santo André: veja onde assistir e prováveis escalações

Jogo no Anacleto Campanella pode decidir vaga antecipada ou eliminção para os rivais

Ryan Leme
 Especial para o Diário
09/08/2025 | 09:30
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A tarde deste sábado (9) no Grande ABC será marcada por um clássico com cara de decisão, disputado no Estádio Anacleto Campanella, às 15h. São Caetano e Santo André se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista, em um duelo que pode definir o futuro das equipes no Grupo 4. A partida será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube Paulistão

Ambos os rivais fazem campanhas instáveis, mas o Ramalhão chega ao clássico em situação mais delicada. Lanterna da chave, com sete pontos, o Santo André precisa da vitória para seguir vivo na competição. Um novo tropeço pode significar eliminação antecipada.

O São Caetano, por sua vez, soma dez pontos e ocupa o terceiro lugar, dentro da zona de classificação. Apesar da vantagem na tabela, o Azulão também entra pressionado: precisa pontuar para não correr riscos na rodada final. Porém, em caso de vitória, pode até mesmo garantir a vaga antecipada para o mata-mata, a depender de um tropeço do Taubaté, que enfrenta a Portuguesa Santista amanhã.

No primeiro turno, o Azulão levou a melhor com uma vitória por 2 a 0 no Brunão, com gols de Rodriguinho e Wesley Alex.

Para a partida desta tarde, o técnico Renato Peixe não poderá contar com o lateral-esquerdo Paulo Henrique, suspenso, e com o volante João Lucas, com dores na panturrilha. Em contrapartida, o zagueiro Raphael Carvalho e o atacante Alyson Mota voltam a ficar à disposição.

No São Caetano, os meias Miguel Morais e Pedro Karakovas seguem fora, lesionados, mas o atacante Fábio Azevedo, que cumpriu suspensão na rodada passada, retorna ao elenco comandado por Reginaldo Lima.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sábado, 9 de agosto, às 15h (de Brasília).

- Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.

- Onde assistir: Paulistão (YouTube).

Prováveis escalações:

São Caetano: Caio Monteiro; Luan Carvalho, Daniel Santos, Vitão e Leandro Gonçalves; Rômulo, Rafael Baiano, Luiz Henrique e Caiuby; Wesley Alex e Jobson Tabúa. 

Técnico: Reginaldo Lima.

Santo André: Marcos Alessandro; Vitor Hugo, Yuri, Flavio Gandra e Rickson; João Guilherme, Marcelo Henrique e Nicollas; Jeferson, Willian e Paulo Vinicius. 

Técnico: Renato Peixe.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.