'A Idade Dourada': episódio final da terceira temporada estreia neste domingo (10) na HBO Max

Chegou a hora de se despedir (por enquanto) da elite nova-iorquina do século XIX. O oitavo e último episódio da terceira temporada de A Idade Dourada, série original da HBO, estreia neste domingo, 10 de agosto, no canal e na HBO Max.

Após uma temporada marcada por reviravoltas, romances intensos e novas disputas de poder, o episódio final promete encerrar este ciclo em grande estilo, com confrontos aguardados e decisões que podem mudar para sempre o destino dos personagens.

Ambientada no fim do século XIX, um período de profundas transformações econômicas e sociais, a série já foi renovada para uma quarta temporada pela HBO.

A Idade Dourada conta com um elenco estrelado, formado por Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton e Taissa Farmiga.

Criada e escrita por Julian Fellowes (Downton Abbey), que também assina a produção executiva ao lado de Gareth Neame, David Crockett, Michael Engler (também diretor), Bob Greenblatt, Sonja Warfield (também roteirista) e Salli Richardson-Whitfield, a série é uma coprodução da HBO com a Universal Television, uma divisão da Universal Studio Group.

O emocionante desfecho da terceira temporada de A Idade Dourada vai ao ar neste domingo, às 22h, na HBO e na HBO Max.

