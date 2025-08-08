DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Streaming

'A Idade Dourada': episódio final da terceira temporada estreia neste domingo (10) na HBO Max

Temporada termina com mais confrontos, revelações e decisões que podem mudar tudo

Do Diário do Grande ABC
08/08/2025 | 17:45
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Chegou a hora de se despedir (por enquanto) da elite nova-iorquina do século XIX. O oitavo e último episódio da terceira temporada de A Idade Dourada, série original da HBO, estreia neste domingo, 10 de agosto, no canal e na HBO Max. 

Após uma temporada marcada por reviravoltas, romances intensos e novas disputas de poder, o episódio final promete encerrar este ciclo em grande estilo, com confrontos aguardados e decisões que podem mudar para sempre o destino dos personagens. 

Ambientada no fim do século XIX, um período de profundas transformações econômicas e sociais, a série já foi renovada para uma quarta temporada pela HBO. 

A Idade Dourada conta com um elenco estrelado, formado por Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton e Taissa Farmiga. 

Criada e escrita por Julian Fellowes (Downton Abbey), que também assina a produção executiva ao lado de Gareth Neame, David Crockett, Michael Engler (também diretor), Bob Greenblatt, Sonja Warfield (também roteirista) e Salli Richardson-Whitfield, a série é uma coprodução da HBO com a Universal Television, uma divisão da Universal Studio Group. 

O emocionante desfecho da terceira temporada de A Idade Dourada vai ao ar neste domingo, às 22h, na HBO e na HBO Max. 

