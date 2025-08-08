DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Internacional Titulo Reunião

Trump diz que divulgará local de encontro com Putin ainda nesta sexta

O republicano ainda afirmou que Putin quer se reunir com os EUA o mais rápido possível

08/08/2025 | 17:45
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian / RS/via Fotos Publicas
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian / RS/via Fotos Publicas


O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que divulgará o local de encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda nesta sexta-feira (8). Segundo rumores da mídia italiana, o republicano sondou a premiê da Itália, Giorgia Meloni, sobre a possibilidade de realizar em Roma a reunião, mas que a proposta foi rechaçada por Moscou.

"Teremos uma reunião com a Rússia e anunciaremos o local", disse Trump, em coletiva de imprensa com o presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro da Armênia. "Acho que o local" será muito popular, por vários motivos, mas anunciaremos isso um pouco mais tarde, acrescentou.

O republicano ainda afirmou a repórteres que Putin quer se reunir com os EUA o mais rápido possível. Sobre um acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia, ele comentou que "estamos tentando recuperar parte do território e fazer algumas trocas".

