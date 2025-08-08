'Uma Saudação às Divas' promete noite inesquecível com tributo a ícones da música em São Caetano

Um espetáculo imperdível está prestes a invadir o Brasil! Uma Saudação às Divas reúne os talentos de Thielly Lohane (Canta Comigo), Li Martins (Grupo Rouge) e Rafael Oliveira (X-Factor) em uma turnê que homenageia as maiores estrelas da música mundial, como Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain, Adele e Celine Dion.

Com mais de 100 mil pessoas emocionadas em suas apresentações, o show chega carregado de surpresas. A direção garante uma experiência imersiva, com figurinos exclusivos confeccionados em Nova York, réplicas fiéis dos looks icônicos das divas. Além disso, o público pode esperar mais de 50 trocas de roupa, uma banda ao vivo e bailarinos de alto nível, prometendo uma noite de puro espetáculo.

Serviço:

Data: 9 de agosto de 2025

Horário: Portões: 19h | Início: 20h

Local: Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho (Rua Tibagi, s/n – São Caetano)

Ingressos à venda:

Online: https://appticket.com.br/33704

Ponto físico: Coração de Mãe Cosméticos (Rua Taipas, 342 – Santa Maria, São Caetano)

Não perca a chance de reviver os maiores sucessos das divas em uma produção grandiosa e cheia de emoção. Garanta já seu ingresso!