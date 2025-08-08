DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Política Titulo Alexandre de Moraes

Lula diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim, não Moraes

As declarações foram dadas em evento de anúncio de investimentos federais no Acre

08/08/2025 | 16:06
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, pediu que um senador aliado não assine o pedido de impeachment do ministro e afirmou que o magistrado está "garantindo a democracia". Lula também foi ao ataque contra senadores e deputados que tentaram impedir os trabalhos no Congresso Nacional, a quem chamou de "traidores da pátria". As mesmas acusações foram feitas a Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As declarações foram dadas em evento de anúncio de investimentos federais no Acre.

"E você (Sergio) Petecão (PSD-AC), por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pois ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria", disse Lula.

Lula também afirmou que o presidente dos Estados Unidos deve "aprender a respeitar a soberania deste País" e chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de "chucro e ignorante", além de traidor.

