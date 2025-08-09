Veja o obituário do Grande ABC deste dia 9 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Regina Salvioni Araújo, 94. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelaide Demartini Mela, 90. Natural de Tietê (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Vicença Tavares de Sousa Lima, 89. Natural de Crateús (Ceará). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha da Silva Barros, 86. Natural do Ceará-Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Venezuela, 85. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lourdes Tortosa Galdino, 84. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Luiz do Nascimento Filho, 80. Natural do Rio Tinto (Paraíba). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida do Nascimento, 78. Natural de Analândia (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Vannucci, 77. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Teresa do Carmo Almeida, 73. Natural de Itaí (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Francisco de Souza, 63. Natural de Bebedouro (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Ferreira da Rocha, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Emilda Marques dos Anjos, 85. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto Messa, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Neusa Maria Morandi Mestrinel, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 4, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

DIADEMA

Maria Dolores Pereira Gomes, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Dionísio do Patrocínio, 59. Natural de Mairiporã (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Victor de Oliveira Santos, 23. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria José Pinto, 76. Natural de Guarantã (SP). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Rodrigues da Silva, 62. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Marceneiro. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal de Barbacena.

RIBEIRÃO PIRES

Ezequiel Gomes de Souza, 66. Natural de Passira (Pernambuco). Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Marta Laurinda Gonçalves Mercúrio, 62. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.