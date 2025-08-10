Veja o obituário do Grande ABC deste dia 10 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Josefa Sala Gelabert, 96. Natural da Espanha. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Chiyoko Miyashita, 93. Natural do Japão. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Maria Ruivo Kirschner, 91. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Irene Loro Bella, 89. Natural de Mauá. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Enio Equi Goulart, 88. Natural de Itobi (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elio Luvizotto, 86. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria Alves Bizzi, 76. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo Nestor Pinto, 74. Natural de Gouveia (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia Ferreira da Cunha, 72. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Cotiana, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO CAETANO

Fabiana da Mata, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Maria. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Felipe Alberto Pretelli Trevisoli, 17. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Valter Nuci da Cunha, 77. Natural de Dourado (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Osvaldo dos Santos, 72. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Taboão. Dia 5, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Francisco Ranieyre Mangueira Maciel, 52. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Genival Junior Maia de Oliveira, 47. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Mirian Bezerra da Silva Reis, 44. Natural do Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco. Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Mônica Aparecida Lúcio dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.