DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Obituário Titulo Obituário

Veja o obituário do Grande ABC deste dia 10 de agosto de 2025

Ademir Medici
10/08/2025 | 01:00
Compartilhar notícia
FOTO: mdjaff/Freepik
FOTO: mdjaff/Freepik Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


SANTO ANDRÉ

Josefa Sala Gelabert, 96. Natural da Espanha. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Chiyoko Miyashita, 93. Natural do Japão. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Maria Ruivo Kirschner, 91. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Irene Loro Bella, 89. Natural de Mauá. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Enio Equi Goulart, 88. Natural de Itobi (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elio Luvizotto, 86. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria Alves Bizzi, 76. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo Nestor Pinto, 74. Natural de Gouveia (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noêmia Ferreira da Cunha, 72. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Cotiana, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO CAETANO

Fabiana da Mata, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Maria. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Felipe Alberto Pretelli Trevisoli, 17. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Valter Nuci da Cunha, 77. Natural de Dourado (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Osvaldo dos Santos, 72. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Taboão. Dia 5, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Francisco Ranieyre Mangueira Maciel, 52. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Genival Junior Maia de Oliveira, 47. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Mirian Bezerra da Silva Reis, 44. Natural do Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco. Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Mônica Aparecida Lúcio dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.