Política Titulo Câmara dos Deputados

Motta diz que há sentimento de incômodo na Câmara com algumas decisões do STF

08/08/2025 | 14:20
FOTO: Lula Marques/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou em entrevista à CNN nesta sexta-feira (8), que existe hoje, na Casa, um sentimento de incômodo com algumas decisões do STF (Supremo Tribunal Federal). Na avaliação do deputado, as interferências da Corte máxima tem elevado esse sentimento, o que gera uma solidariedade com pautas que representem um enfrentamento ao STF.

Ainda na avaliação de Motta, os deputados se sentem tolhidos de exercer seus mandatos. Além disso, o presidente da Câmara disse que as pautas anti-STF têm sido defendidas em razão dos julgamentos da Corte, como o do 8 de janeiro e o do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Faz com que esse movimento possa ser uma pauta recorrente na Casa", indicou. "Temos que olhar esse sentimento com atenção e preocupação e, a partir daí, tentar encontrar o que seria o caminho possível de matérias legislativas que possam fortalecer as prerrogativas parlamentares", completou.

Motta disse ainda que também é "muito ruim" e incomoda a Casa quando a mesma aprova uma matéria, o governo resolve judicializá-la e o STF "interfere" - como no caso do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). "Isso gera incômodo porque transparece que aquilo que está sendo decidido pelos legisladores não está sendo respeitado", apontou.

Ainda de acordo com o parlamentar, a prisão de Bolsonaro "reaqueceu" os temas. "Isso é preciso ser construído com muito diálogo. É preciso ter serenidade e equilíbrio para que essas construções possam ser feitas da melhor maneira possível, respeitando a maioria da Casa, dialogando com o Senado, com o próprio STF", ponderou.

