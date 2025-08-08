Câmara debaterá punições a deputados ainda nesta sexta-feira (6)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), concedeu uma entrevista à CNN, nesta sexta-feira (8), e afirmou que discutirá com a Mesa Diretora esta tarde para decidir uma possível punição aos parlamentares que ocuparam o plenário da Casa.

“Vamos fazer uma reunião da Mesa, ainda na tarde desta sexta-feira, para que possamos decidir sobre essas possíveis punições a parlamentares que se excederam, que obstacularizaram os trabalhos, parlamentares que cometeram agressões, para que, a partir daí, a Mesa possa se manifestar”, destacou.

O presidente disse que a decisão não é uma ação individual dele e sim, que virá da Mesa Diretora. Hugo Motta afirmou que o Brasil está vivendo um momento “atípico” e que há uma crise entre os Poderes.

“O que nós estamos vivendo no Brasil atualmente é um momento completamente atípico. Nós temos uma crise instalada em diversos pontos da nossa organização institucional. Nós temos hoje uma crise entre os poderes”, disse.

Nesta semana, deputados de oposição ocuparam a Mesa Diretora do plenário da Câmara como forma de protesto à decisão tomada pelo Ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). Além disso, também aconteceu a manifestação no Senado.



LEIA MAIS: Motta diz que há limites para protestos e que respeito à Mesa é inegociável

A medida é uma forma de estratégia para pressionar os presidentes das duas Casas a pautarem um projeto “anti-STF”, que incluiria a anistia aos condenados do 8 de janeiro e a abertura do processo de impeachment contra Alexandre de Moraes.

Após diversas tentativas falhas de retirar a oposição da Mesa, a Presidência da Câmara editou o ato que determinava que a sessão deliberativa do plenário ocorreria às 20h30 de quarta-feira (6), apesar do protesto dos deputados.

O ato ainda estabeleceu que condutas que “tenham por finalidade impedir ou obstaculizar as atividades legislativas” estarão sujeitas à suspensão do mandato por até seis meses, assim como prevê o regimento da Casa. Ainda assim, o presidente da Câmara teve dificuldades em retomar o controle da Mesa Diretora.