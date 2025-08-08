INSS: 98,5% dos aposentados já foram ressarcidos por descontos indevidos

Mais de 1,64 milhão de aposentados e pensionistas do INSS já receberam o ressarcimento de descontos indevidos em seus benefícios. O número representa 98,5% dos que formalizaram adesão ao acordo de reparação firmado com o Governo Federal. Os dados foram divulgados nessa quinta-feira (7) pelo Instituto Nacional do Seguro Social.



O pagamento é feito de forma automática, com valores corrigidos pela inflação, diretamente na conta onde os beneficiários recebem seus proventos. “Quem ainda não fez o pedido não deve deixar o dinheiro para trás. Depois da adesão, o valor é creditado em até três dias”, afirmou o presidente do INSS, Gilberto Waller.



Ao todo, mais de 2,4 milhões de beneficiários estão aptos a receber a devolução. Cerca de 68,6% já solicitaram a reparação. A adesão pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo Meu INSS ou em uma das mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país.



Quem tem direito

Podem aderir ao acordo aposentados e pensionistas que contestaram descontos feitos entre março de 2020 e março de 2025 e não receberam resposta das entidades associativas em até 15 dias úteis. Mesmo quem já entrou com ação judicial pode participar, desde que ainda não tenha sido ressarcido.



Como aderir

No aplicativo Meu INSS, o processo é simples:



- Faça login com CPF e senha;



- Vá em “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”;



- No último comentário, selecione “Sim” no campo “Aceito receber”;



- Envie a solicitação e aguarde o depósito.



O prazo para contestar os descontos termina em 14 de novembro de 2025, mas o acordo continuará disponível após essa data.



Mais de 5 milhões de contestações

Desde o início da ação, mais de 5,1 milhões de contestações foram registradas. O canal mais utilizado foi o aplicativo Meu INSS, responsável por 59% das solicitações. As agências dos Correios responderam por 28,8% e a Central 135, por 7,3%.



O INSS também realizou, por iniciativa própria, mais de 254 mil contestações para proteger beneficiários mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas e idosos com 80 anos ou mais.



Próximos passos

O INSS anunciou que abrirá uma nova fase para contemplar beneficiários que contestaram os descontos, mas receberam respostas com assinaturas falsificadas por parte de entidades. Esses casos estão sendo analisados individualmente.



Até o momento, mais de 1 milhão de pedidos foram respondidos pelas entidades envolvidas. Os beneficiários que não reconhecerem as justificativas poderão apontar falsidade ideológica ou recusar a assinatura atribuída a eles.



Alerta contra golpes

O INSS reforça que não envia links ou mensagens com pedidos de dados pessoais, nem cobra qualquer taxa. A orientação é utilizar apenas os canais oficiais para adesão: aplicativo Meu INSS, site gov.br/inss, Central 135 e agências dos Correios.