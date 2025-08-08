DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Pinterest registra lucro líquido de US$ 38,8 milhões no 2º trimestre

08/08/2025 | 10:29
O Pinterest registrou lucro líquido de US$ 38,8 milhões, ou US$ 0,06 por ação, no segundo trimestre de 2025, maior do que os US$ 8,9 milhões, ou US$ 0,01 por ação, registrado no mesmo período do ano anterior. No entanto, os lucros ajustados foram de US$ 0,33 por ação, abaixo da projeção de analistas da FactSet, que esperavam US$ 0,35 centavos.

De acordo com o balanço, a receita da empresa de rede social ficou em US$ 998 milhões no período, acima dos US$ 853,7 milhões registrados no segundo trimestre de 2024 e maior do que a projeção de US$ 974,9 milhões em receita.

A receita média global por usuário aumentou 6% para US$ 1,74, e o Pinterest afirma que a geração z agora representa metade de todos os usuários. Ao todo, os usuários ativos mensais aumentaram 11% para 578 milhões.

A empresa prevê que a receita do terceiro trimestre fique entre US$ 1,03 bilhão e US$ 1,05 bilhão. Wall Street prevê US$ 1,03 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


