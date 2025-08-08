DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Vitor Reis, ex-Palmeiras, é anunciado pelo Girona por empréstimo do Manchester City

08/08/2025 | 10:24
O zagueiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Girona. Os dirigentes espanhóis chegaram a um acordo com o Manchester City e definiram o empréstimo do jogador de 19 anos por uma temporada.

Em seu site oficial, a nova equipe do defensor brasileiro estampou a imagem do atleta com a camisa do clube e se referiu ao reforço como "zagueiro que se destaca pela combinação de força física, eficiência no jogo aéreo e bom passe".

Para tirar Vitor Reis do futebol brasileiro no início deste ano, o Manchester City investiu pesado e desembolsou 37 milhões de euros (algo em torno de R$ 232 milhões à época). O jogador assinou contrato por quatro anos, mas não conseguiu deslanchar sob o comando de Pep Guardiola.

Na temporada passada, ele entrou em campo em quatro oportunidades. Pela Copa da Liga Inglesa, enfrentou o Leyton Orient e o Plymouth Argyle. Já pela Premier League, o desafio foi diante do Leicester. A última aparição com a camisa do City foi diante do Wydad Casablanca, em compromisso pelo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O Girona faz parte do Grupo City. O empréstimo do atleta tem como objetivo dar mais oportunidades ao jogador para aumentar a sua experiência no futebol europeu. O Campeonato Espanhol tem seu início já na próxima semana e a nova equipe do brasileiro Vitor Reis faz a sua estreia como mandante, no próximo dia 15 (sexta-feira), diante do Rayo Vallecano.


