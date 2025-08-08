Anchieta-Imigrantes recebe obras e interdições a partir desta segunda (11)

A ação, coordenada pela Ecovias Imigrantes, envolverá limpeza de barreiras, reparo de pavimento, lavagem de placas, entre outros serviços, com o objetivo de aumentar a segurança e o conforto dos motoristas
Entre os dias 11 e 17 de agosto, todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) passará por uma série de obras de manutenção e conservação. A ação, coordenada pela Ecovias Imigrantes, envolverá limpeza de barreiras, reparo de pavimento, lavagem de placas, entre outros serviços, com o objetivo de aumentar a segurança e o conforto dos motoristas.
As intervenções vão ocorrer em todos os trechos sob concessão da Ecovias, incluindo a Via Anchieta, a Rodovia dos Imigrantes, a Cônego Domênico Rangoni, a Padre Manoel da Nóbrega, além das Interligações Planalto e Baixada e a SP-248 (acesso ao Guarujá).
Nas rodovias, tanto no sentido litoral quanto capital, serão realizados:
- Limpeza de barreiras e drenagem
- Implantação de telamento e sinalização
- Lavagem de placas
- Reparos em defensas metálicas
- Conservação de pavimento, túneis, passarelas e barreiras de concreto
- Monitoramento de instrumentos
- Leitura periódica e levantamento topográfico
As obras acontecem em dois períodos: das 8h às 17h e das 21h às 5h, para minimizar os impactos no tráfego.
Durante a semana, haverá interdições noturnas em diferentes trechos de serra. Confira o cronograma:
11 de agosto (domingo)
- Pista Sul da Anchieta fechada das 20h às 5h
- Descida: pista Norte da Anchieta ou Sul da Imigrantes
- Subida: apenas pela pista Norte da Imigrantes
12 e 13 de agosto (segunda e terça)
- Pistas Sul da Anchieta e da Imigrantes fechadas das 20h às 5h
- Descida: pista Norte da Anchieta
- Subida: pista Norte da Imigrantes
14 a 16 de agosto (quarta a sexta)
- Pista Norte da Imigrantes interditada das 23h às 5h
- Motivo: transporte de cargas especiais
- Alternativa: pista Norte da Anchieta (sentido capital)
16 de agosto (sexta-feira)
- Pista Sul da Anchieta fechada das 8h às 17h
- Descida: pista Norte da Anchieta ou Sul da Imigrantes
- Subida: pista Norte da Imigrantes
Atenção: datas e horários estão sujeitos a alterações por causa do clima, fluxo de veículos ou imprevistos operacionais.
A Ecovias orienta os motoristas a:
- Redobrar a atenção nas áreas em obras
- Reduzir a velocidade nos trechos sinalizados
- Consultar as condições das estradas antes de sair de casa
Informações em tempo real:
- Site: www.ecoviasimigrantes.com.br
- X (Twitter): @_ecovias
- Threads: @ecoviasimigrantes
- WhatsApp e emergência: 0800 019 7878
