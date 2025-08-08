DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Veja detalhes

Anchieta-Imigrantes recebe obras e interdições a partir desta segunda (11)

A ação, coordenada pela Ecovias Imigrantes, envolverá limpeza de barreiras, reparo de pavimento, lavagem de placas, entre outros serviços, com o objetivo de aumentar a segurança e o conforto dos motoristas

Natasha Werneck
08/08/2025 | 09:42
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Entre os dias 11 e 17 de agosto, todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) passará por uma série de obras de manutenção e conservação. A ação, coordenada pela Ecovias Imigrantes, envolverá limpeza de barreiras, reparo de pavimento, lavagem de placas, entre outros serviços, com o objetivo de aumentar a segurança e o conforto dos motoristas.

As intervenções vão ocorrer em todos os trechos sob concessão da Ecovias, incluindo a Via Anchieta, a Rodovia dos Imigrantes, a Cônego Domênico Rangoni, a Padre Manoel da Nóbrega, além das Interligações Planalto e Baixada e a SP-248 (acesso ao Guarujá).

Trechos afetados e tipos de serviço

Nas rodovias, tanto no sentido litoral quanto capital, serão realizados:

- Limpeza de barreiras e drenagem

- Implantação de telamento e sinalização

- Lavagem de placas

- Reparos em defensas metálicas

- Conservação de pavimento, túneis, passarelas e barreiras de concreto

- Monitoramento de instrumentos

- Leitura periódica e levantamento topográfico

As obras acontecem em dois períodos: das 8h às 17h e das 21h às 5h, para minimizar os impactos no tráfego.

Bloqueios noturnos: veja quando e onde

Durante a semana, haverá interdições noturnas em diferentes trechos de serra. Confira o cronograma:

11 de agosto (domingo)

- Pista Sul da Anchieta fechada das 20h às 5h

- Descida: pista Norte da Anchieta ou Sul da Imigrantes

- Subida: apenas pela pista Norte da Imigrantes

12 e 13 de agosto (segunda e terça)

- Pistas Sul da Anchieta e da Imigrantes fechadas das 20h às 5h

- Descida: pista Norte da Anchieta

- Subida: pista Norte da Imigrantes

14 a 16 de agosto (quarta a sexta)

- Pista Norte da Imigrantes interditada das 23h às 5h

- Motivo: transporte de cargas especiais

- Alternativa: pista Norte da Anchieta (sentido capital)

16 de agosto (sexta-feira)

- Pista Sul da Anchieta fechada das 8h às 17h

- Descida: pista Norte da Anchieta ou Sul da Imigrantes

- Subida: pista Norte da Imigrantes

Atenção: datas e horários estão sujeitos a alterações por causa do clima, fluxo de veículos ou imprevistos operacionais.

Recomendações aos motoristas

A Ecovias orienta os motoristas a:

- Redobrar a atenção nas áreas em obras

- Reduzir a velocidade nos trechos sinalizados

- Consultar as condições das estradas antes de sair de casa

Informações em tempo real:

- Site: www.ecoviasimigrantes.com.br

- X (Twitter): @_ecovias

- Threads: @ecoviasimigrantes

- WhatsApp e emergência: 0800 019 7878


