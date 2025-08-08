DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 8 de agosto de 2025

Gilmar
08/08/2025 | 09:34
FOTO: GIlmar
FOTO: GIlmar


  O Grande ABC emite uma média de 40 mil CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) por ano, de acordo com dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). Para conseguir a habilitação, o motorista precisa realizar 45 horas teóricas e, no mínimo, 20 aulas práticas. O governo federal anunciou, há uma semana, proposta que eliminaria a obrigatoriedade de tais aulas, o que já gerou impacto no movimento das autoescolas nos últimos dias. Caso a medida seja aprovada, a região deixaria de movimentar mais de R$ 55 milhões ao ano. 

