Veja a charge do 'Diário' para o dia 8 de agosto de 2025

O Grande ABC emite uma média de 40 mil CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) por ano, de acordo com dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). Para conseguir a habilitação, o motorista precisa realizar 45 horas teóricas e, no mínimo, 20 aulas práticas. O governo federal anunciou, há uma semana, proposta que eliminaria a obrigatoriedade de tais aulas, o que já gerou impacto no movimento das autoescolas nos últimos dias. Caso a medida seja aprovada, a região deixaria de movimentar mais de R$ 55 milhões ao ano.
LEIA MAIS:
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.