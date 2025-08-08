Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 8 de agosto de 2025

Parabéns, ‘Diário’

‘Assembleia realiza sessão solene para reconhecer a atuação do Diário na defesa dos interesses da região’ (Primeira Página, ontem). Com essa merecida e assertiva homenagem, comemoramos juntos os 67 anos do jornal. E parabenizamos a Assembleia e seus partícipes pelo flagrante e merecido reconhecimento ao veículo que se tornou o maior jornal regional do nosso Brasil. Como setecidadense que sou, não poderia, assim como muitos, deixar passar essa gratidão prudente e justíssima sem fazer parte dessa mesma festa. Parabéns, Diário, e parabéns também a todos os repórteres, funcionários, anunciantes e corpo diretivo.

Cecél Garcia - Santo André





Classe política

Os políticos corruptos, em todos os níveis, criaram a forma de coligação eleitoral para conquistar a maioria do eleitorado brasileiro não politizado, como também por meio de programas populistas, tomando e aparelhando o Estado no objetivo de permanecerem no poder ad aeternum. Vivemos tempo sombrio, época de vale-tudo. Desapareceram os homens públicos íntegros. Foram substituídos pelos políticos profissionais. Todos querem na ânsia de enriquecer a qualquer custo. E rapidamente. Não importa os meios garantidos pela impunidade, sabem que, se forem apanhados, têm sempre banca de advogados interlocutora de poder Judiciário apodrecido, regiamente paga, com dinheiro abocanhado do erário, para livrá-los de alguma condenação. São anos marcados pela hipocrisia. O Brasil de hoje é sociedade inerte. Amorfia, sem capacidade de reação. É uma república de corruptos ávidos aliados a uma infinidade de partidos compostos de larápios vorazes. É triste ser testemunha histórica de tantos descalabros contra uma nação inteira. Infelizmente, estamos diante de milhares de gatunos do colarinho branco espalhados por todo Brasil, no comando em todos os níveis de governos. Para que tanta ganância em detrimento dos mais vulneráveis da nação? De que adiantam então os milhões desviados dos cofres públicos por milhares de gatunos disfarçados de homens públicos dispersos por todo Brasil? Nada! Quanta perversão cometida por esses corruptos voracíssimos, sem o mínimo de sentimento e vergonha!

Francisco Emídio Carneiro - São Bernardo





Discurso de ódio

Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em um discurso de ódio nas redes sociais, defende que Bolsonaro leve uma ‘bala na nuca’. Parece que quando a incitação à violência parte da esquerda, nossa Justiça mantém um silêncio constrangedor.

Vanderlei Retondo - Santo André





Fraude no INSS

Faz dois meses que, diariamente, vemos na mídia e redes sociais a pergunta: Quando os fraudadores de velhinhos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão presos? Silêncio total, até que a revista piauí, investigativa, publicou que as investigações foram paralisadas na PF (Polícia Federal), pasmem, a pedido do “libertador geral de corrupto da República”, ministro Dias Toffoli, que sem motivo evidente solicitou envio a seu gabinete de toda investigação feita até aquele momento, o que levou a PF a suspender tudo. Uma tragédia porque livra corruptos e penaliza pessoas extremamente vulneráveis. Depois não querem que, nas pesquisas, a Suprema Corte tenha da população a pior avaliação. Cada dia uma surpresa!





Beatriz Campos - Capital





Copa do Brasil

Um urubu pode alcançar em seu voo aproximadamente 4.000 metros de altura, que quase impossibilitam que essa ave seja atingida por qualquer objeto atirado do solo. Entretanto, um urubu arrogante, sentindo-se invulnerável, foi atingido em cheio quando sobrevoava Belo Horizonte, Capital de Minas Gerais, por uma bola chutada num pênalti, em jogo pela Copa do Brasil, por um jogador do Flamengo – Oh, ironia das ironias! –, time que tem o urubu como seu mascote. O Galo mineiro, seguro em seu poleiro na Arena MRV, presenciou o exato momento em que o urubu caiu todo estropiado aos seus pés, por ter se esquecido de que a arrogância precede a queda.

Túllio Marco Soares Carvalho - Bauru (SP)