Cultura & Lazer

Faustão é submetido a transplantes de rim e fígado

Fausto Silva foi submetido ontem a um retransplante renal, um dia após ter passado por um transplante de fígado, na quarta-feira (6)

08/08/2025 | 09:14
FOTO: Reprodução/Redes Sociais
FOTO: Reprodução/Redes Sociais


 O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão,  75 anos, foi submetido ontem a um retransplante renal, um dia depois de ter passado por um transplante de fígado, na quarta-feira (6). Os procedimentos foram realizados no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital, onde o paciente está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. 

Os médicos, durante esse período, controlaram o processo infeccioso e fizeram a reabilitação clínica de Fausto Silva. O novo transplante renal já estava planejado há um ano. Para realizar o procedimento, o hospital acionou a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Também foi necessário verificar a compatibilidade dos órgãos, que vieram de um único doador. 

