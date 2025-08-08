Faustão é submetido a transplantes de rim e fígado

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, 75 anos, foi submetido ontem a um retransplante renal, um dia depois de ter passado por um transplante de fígado, na quarta-feira (6). Os procedimentos foram realizados no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital, onde o paciente está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Os médicos, durante esse período, controlaram o processo infeccioso e fizeram a reabilitação clínica de Fausto Silva. O novo transplante renal já estava planejado há um ano. Para realizar o procedimento, o hospital acionou a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Também foi necessário verificar a compatibilidade dos órgãos, que vieram de um único doador.

