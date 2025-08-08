DGABC
Setecidades Titulo Azul Marinho

Operação conjunta da GCM prende quatro suspeitos por tráfico em Santo André

A ação, realizada a partir das 15h, abrangeu os bairros Sacadura Cabral, Jardim do Estádio, Jardim Santo André e Tamarutaca

Natasha Werneck
08/08/2025 | 09:09
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Na tarde desta quinta-feira (7), a Guarda Civil Municipal de Santo André, em ação conjunta com as Guardas Civis do Grande ABC, deflagrou a Operação Azul Marinho – ABC Seguro, com o objetivo de enfrentar o tráfico de drogas, roubos e furtos em comunidades da cidade.

A ação, realizada a partir das 15h, abrangeu os bairros Sacadura Cabral, Jardim do Estádio, Jardim Santo André e Tamarutaca. Durante as incursões, as equipes lograram êxito na prisão de quatro indivíduos ligados à venda de entorpecentes, além da apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro em espécie, motocicletas irregulares e celulares.

O material recolhido inclui quase 2 mil invólucros de maconha, mais de 1.200 de cocaína e cerca de 1.000 de crack, além de R$ 6.670 em dinheiro e três aparelhos celulares. Todo o flagrante foi encaminhado ao 6º Distrito Policial para os procedimentos legais.

A operação mobilizou 58 guardas civis municipais e 38 viaturas, demonstrando o compromisso das forças de segurança locais em manter a ordem e proteger a população contra a criminalidade na região do Grande ABC.

Este reforço no combate ao tráfico reafirma a determinação das Guardas Civis Municipais da região e do país em agir com firmeza contra os crimes que afetam a segurança pública.


