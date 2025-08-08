Romisson destaca foco do Tigre para final da 1ª fase

O volante Romisson foi o destaque do São Bernardo FC na última rodada da Série C. Com uma assistência e um gol, o camisa 17 comandou a vitória por 2 a 0 sobre a Tombense-MG. Apesar da boa atuação, o jogador manteve o foco no desempenho coletivo.

“Sempre trabalho para agregar da melhor maneira possível e sigo focado em contribuir cada vez mais. Agora é recarregar as energias e se preparar bem até o próximo desafio”, afirmou o meio-campista, presente em todas as 15 partidas do Aurinegro nesta edição da Terceira Divisão.

Um dos atletas mais longevos do elenco, Romisson superou recentemente a marca de 100 jogos pelo clube. Em sua quinta temporada no Tigre, ele tem meta definida: chegar ao quadrangular final em busca do acesso. A quatro rodadas do fim da primeira fase, o São Bernardo ocupa o 5º lugar, com 26 pontos – cinco a mais que o Floresta-CE, primeiro time fora do G-8.

“Estamos focados na reta final. Cada ponto vale muito. Nosso grupo está unido e com o pensamento no mesmo objetivo, que é colocar o São Bernardo entre os oito que vão brigar pelo acesso. Temos que trabalhar forte para manter esse desempenho”, completou.

O São Bernardo volta a campo no próximo domingo, às 19h, contra o Retrô-PE, na Arena de Pernambuco, pela 16ª rodada da Série C.

