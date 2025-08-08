DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Congestionamento

Trânsito tem lentidão nas rodovias Anchieta e Imigrantes nesta sexta (8)

Trechos no sentido São Paulo são os mais afetados; excesso de veículos é a principal causa

Natasha Werneck
08/08/2025 | 08:35
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Motoristas que trafegam pelas rodovias Anchieta e Imigrantes enfrentam pontos de lentidão na manhã desta sexta-feira (8), segundo boletim atualizado às 8h30 pela Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Na Rodovia Anchieta (SP-150), o sentido Capital apresenta tráfego lento entre os km 13 e 10, além do trecho entre os km 20 e 17, ambos devido ao excesso de veículos. No sentido Litoral, há lentidão no trecho entre os km 64,5 e 63, causada pelo intenso fluxo de veículos comerciais.

Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o trânsito é lento no sentido São Paulo entre os km 64 e 62 e entre os km 17 e 14, também em razão do alto volume de veículos. Apesar da lentidão em alguns pontos, outros trechos da rodovia operam normalmente, inclusive no sentido Capital entre os km 62 e 40, onde há restrição para veículos pesados, mas sem impacto significativo no fluxo.

Na Interligação Baixada (SP-059), há lentidão no sentido Anchieta, do km 1,8 ao km 0,1, também por excesso de veículos. As demais interligações e marginais do sistema registram tráfego normal em ambos os sentidos.

Outras rodovias importantes da região, como a Cônego Domênico Rangoni (SP-055), Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) e a Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), seguem com trânsito fluindo normalmente.

A Ecovias reforça que segue monitorando as condições do tráfego e recomenda que os motoristas redobrem a atenção em trechos com retenções. O sistema pode ser acompanhado em tempo real pelo site da concessionária ou pelos canais de atendimento ao usuário.


