Diadema vira ‘case’ no Basquete 3x3 na Suíça

Do asfalto de Diadema ao coração dos Alpes Suíços, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) tem viagem marcada a convite da Fiba (Federação Internacional de Basquete), com sede em Mies - cidade com cerca de 2.000 habitantes na Suíça - para debater políticas públicas ao Basquete 3x3, modalidade olímpica desde os Jogos de Tóquio 2020. Entre 15 e 16 de agosto, o emedebista fará um tour por Lausanne, que recebe regularmente eventos de alto nível desse esporte, onde se encontra também o COI (Comitê Olímpico Internacional). “Vamos debater o 3x3, e uma das cidades escolhidas para representar esse esporte foi Diadema. Vamos levar essa dinâmica e política da nossa cidade para a Suíça”, afirmou o prefeito. Segundo a assessoria, a viagem não será custeada com recurso público.

BASTIDORES

Mais recursos

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT-foto), esteve terça-feira (5) no Palácio dos Bandeirantes em busca de recursos estaduais para ampliar a oferta de cursos e capaci-tações na cidade. Acompanhado da esposa e presidente do Fundo Social, Fernanda de Oliveira, o chefe do Executivo tratou sobre investimentos na Praça da Cidadania. O objetivo da visita foi fortalecer as atividades desenvolvidas no espaço, que abriga a Escola de Qualificação Profissional, a qual oferece formação nas áreas de gastronomia, beleza, moda, arte, entre outros.

Quarto suplente assume em Ribeirão

A bancada do PL na Câmara de Ribeirão Pires teve alteração na sua composição, com o afastamento por motivos médicos de Lau Almeida. O parlamentar cedeu lugar para Hercules Carvalho, que tomou posse ontem durante a primeira sessão ordinária após o recesso de julho. A curiosidade é que o vereador recém-empossado é o quarto suplente do partido, visto que Sargento Alan atua em uma comissão de segurança no Estado de São Paulo, enquanto Léo Biazi e Rosi De Marco são secretários municipais de Assistência, Paricipação e Inclusão Social, e Cultura, respectivamente. Nenhum dos três quis assumir a cadeira, oportunidade agarrada por Hercules.

Puxão de orelha

No retorno das sessões no Legislativo de Diadema ontem, o vereador de oposição Josa Queiroz (PT) fez uma queixa, que pode ser interpretada como um puxão de orelha aos colegas. “Há algum tempo que a gente está vendo esse plenário esvaziado, logo depois do recesso. Acho que não é de bom tom, não é?”, disse o petista ao presidente da Casa, Rodrigo Capel (PSD), que concordou: “Acho importante que os vereadores permaneçam no plenário”. Em seguida foi solicitada pelo chefe do Legislativo a chamada dos parlamentares.

Passado é passado

Depois de um breve rompimento na eleição municipal de Santo André em 2024, o ex-vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) mostrou que as rusgas ficaram no passado ao prestigiar, na noite de quarta-feira (6), o lançamento do novo programa de televisão na Band do ex-prefeito Paulo Serra (PSDB), com quem dividiu o governo andreense por oito anos. Na ocasião, o liberal se lançou postulante ao Paço à revelia do tucano, que apoiava Gilvan Ferreira (PSDB), posteriormente eleito. Mas para Zacarias, parece que passado é passado, ao se tratar do episódio.

Adeus MBL

Integrante desde 2017 do MBL (Movimento Brasil Livre), o ex-vereador Márcio Colombo (PSDB) emitiu ontem nota anunciando o desligamento do grupo. O ex-parlamentar, alocado no gabinete da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), agradeceu aos colegas e disse que iniciará outra etapa na vida. Vereador entre 2021 e 2024, o tucano é, hoje, segundo suplente da sigla no Legislativo.