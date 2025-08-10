ZF no auge. Coferraz em frangalhos. Arquitetura futurista. E o monumento que ficou.

FOTOS AÉREAS

Composição (Memória, dia 27) – As fotos tiradas do alto de São Caetano são excelentes. Me fizeram lembrar dos voos rasantes que fazia com o helicóptero da Rádio Eldorado.

Geraldo Nunes - São Paulo

Grandes indústrias deixaram São Caetano, mas não apagaram sua história. Caso da ZF, multinacional alemã da abreviatura de “Zahnradfabrik Friedrichshafen“, que significa “fábrica de rodas dentadas”.

Em suas publicações, a ZF conta que veio para São Caetano em 1958 para a construção da primeira planta da companhia fora da Alemanha.

Naquele tempo, a indústria automotiva começava a crescer no Brasil e o primeiro produto fabricado em São Caetano pela ZF foi a transmissão fornecida para o DKW Vemag, já em 1959.

Foram bons anos de produção da ZF em São Caetano, fase encerrada em 1997, quando toda a produção local foi transferida para a planta de Sorocaba.

Hoje a ZF possui unidades em várias cidades brasileiras, inclusive em São Bernardo, e em vários países da América do Sul.

Augusto Coelho fez essas fotos em 1996, um ano antes de a ZF deixar São Caetano. No lugar da fábrica foi instalado o supermercado Extra e ali hoje estão o Assaí Atacadista (inaugurada em 2022) e a papelaria Kalunga (inaugurada o ano passado).

No quarteirão seguinte, no final das ruas Baraldi e Alagoas, na saída de São Caetano para São Paulo pela Almirante Delamare, a Prefeitura inaugurou, em 1988, o monumento aos imigrantes italianos, obra de Miguel Locoselli.

Atualmente, o monumento fica na confluência das Avenidas Goiás e Guido Aliberti.

PARQUE INDUSTRIAL. Vista aérea da ZF do Brasil em 1996, com as ruínas da Coferraz à direita. Em formato circular, lado a lado, a arquitetura futurista e o jardim com heliponto. No destaque, o monumento em homenagem aos imigrantes italianos em seu espaço original.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 10 de agosto de 1975 – Edição 2821

DESTAQUE – E deu Santo André no jogo 4 da Loteria Esportiva.

Um gol do zagueiro Flávio, marcado aos 11 minutos do segundo tempo, salvou o Santo André e grande parte dos apostadores de uma surpresa.

Jogo disputado na tarde do sábado (9-8-1975), no Estádio Bruno Daniel, válido pela Primeira Divisão e pelo teste 247 da Loteria Esportiva. O adversário foi a Pirassununguense e o Ramalhão via pela primeira vez seu nome numa loteria que mexia com os torcedores e que teria um final decepcionante, cercado de irregularidades.

SERVIÇOS – Inaugurado o centro auditivo Telex, filial de Santo André, à Rua Bernardino de Campos, 31, décimo andar.

EM 10 DE AGOSTO DE...

1905 – Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo recebia documentos com a história da conquista e colonização da Costa Leste-Oeste brasileira, oferecimento da Biblioteca Nacional.

Londres, 8 – O “Daily Mail” assegurava que a Rússia aceitaria fazer cessão de território ao Japão, o que encerraria a guerra entre os dois países.

1955 – Fundada a Associação Profissional da Indústria Cinematográfica, com Abílio Pereira de Almeida na Presidência.

Participavam as companhias Maristela, Multifilmes, Musa Filmes, Artistas Associados, Castelo Filmes, Estúdio Cinematográfico Pinto Filho, Brasiliense Filmes e Rex Filmes.

1970 – Tinham início cursos gratuitos de Português e Matemática no Grupo Escolar Professora Emília Crem dos Santos, no Parque das Américas, por iniciativa da SAB do Jardim Itapark, em Mauá.

Atuaram como voluntários os professores Gilberto Gomes Garcia, Benedito Edson Guimarães, Vilma Orta de Lima e Manoel Amaro de Lemos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Castilho. Fundado em 10 de agosto de 1937. Elevado a município em 1954, quando se separa de Andradina.

Pelo Brasil: Conde (Paraíba), Fernando de Noronha (Pernambuco), Goioerê (Paraná), Morro Agudo de Goiás, Penalva (Maranhão) e Santa Rosa (Rio Grande do Sul).

HOJE

Dia dos Pais

Dia da Solidariedade Cristã

Dia Internacional do Biodiesel

Dia Mundial do Leão

Início da Semana Nacional da Família

19º Domingo do Tempo Comum

10 de agosto

“Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também vosso coração”.

Mateus, 6:21.

