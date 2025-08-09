Caixa de anotações... ...do professor memorialista. Seminários, palestras. Campanhas pró-memória. E a compra de um piano.

A filha Morisa segue os passos do pai, como ficou demonstrado há um ano quando o professor Garbelotto (1932-2019) foi o tema central da Semana São Caetano 2024 aqui em Memória.

Durante uma semana esticada, foi possível mostrar muita coisa do que Oscar Garbelotto preservou. Mas muito ficou a ser dito, como as atividades culturais das quais o professor participou e realizou em combinação com o Diário do Grande ABC.

Finda a Semana 2024, Morisa Garbelotto separou e confiou à Memória uma documentação ilustrada das mais importantes, agora sistematizada.

Para vocês terem uma ideia, ficamos com os seguintes fundos de memória numerados por Oscar Garbelotto:

Fundo 205 – Seminário Transmutação Cultural no ABC, “Um Novo Caminho”, 1997. Realização SESC-SP, com apoio do Diário e Fórum da Cidadania do Grande ABC.

Escrevia Roberto da Silva Barbosa, gerente do SESC: “...esperamos que o presente evento inicie um processo contínuo de reflexão sobre o que poderá ser o ABC no contexto do novo milênio”.

Fundo 149 – I Seminário sobre Patrimônio Cultural, “Trilhando o Grande ABC”, 1999. Realização e organização: Grupo de Patrimônio Cultural do Fórum da Cidadania; coordenação: Fundação Pró-Memória de São Caetano. Patrocínio: Diário. Coordenadora do Grupo: Anna Gedankien.

Fundo 151 – Concertos Grande ABC, 1999: programação cultural para celebrar o bom êxito da campanha “Um piano para o Grande ABC”.

A região se unia para oferecer à sua cultura um piano Steinway & Sons, adquirido na Alemanha e ali buscado pelo pianista Arnaldo Cohen.

Detalhe da campanha: a comunidade do Grande ABC se dispôs a financiar a compra, com a venda das 88 teclas daquele que era considerado o melhor piano do mundo em sua categoria.

E quem recebeu o piano? Garbelotto, ao lado da direção do Diário, porta-voz da campanha, em evento realizado no antigo IMES (atual USCS).

“Na falta de champanhe, celebramos com cerveja”, escreveu o professor ao identificar as fotos sobre o acontecimento.

Hoje o piano está sob a guarda do Município de Santo André.

Fundo 102 – I Ciclo de Palestras, 2000. Promoção do Diário, apoio do IMES (hoje USCS) e SESC.

Crédito da foto 1 – Acervo: Oscar Garbelotto (em memória)

ANO 1997. Seminário Transmutação Cultural. Um novo caminho: professores José de Souza Martins (USP), Oscar Garbelotto (IMES) e Waldenyr Caldas (ECA/USP)

Crédito da foto 2 – Acervo: Oscar Garbelotto (em memória)

ANOS 60. Programa cultural marcado para a Matriz Velha de São Caetano. Atores e retaguarda: Sérgio Tonioli, Claudio Novaes, Daniel, Israel e Ronaldo Perrella, João Tondato, Nelson Toneto, Aldo Piasentin, Antonio, Luiz e José Batistel, Marino e João Mantovani, João De Nardi, padre Aldo Belli (ponto), Odracir Gloden (locutor) e Palmira Batistel (ao piano)

NAS ONDAS DO RÁDIO

11 de agosto.

Advogados presentes.

Falam os acadêmicos.

Registros sonoros.

Texto: Milton Parron

Na segunda feira, 11 de agosto, comemoram-se eventos importantes relacionados com a área do Direito, o primeiro deles a inauguração na mesma data, no ano de 1827, das duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, a do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a de Olinda, em Pernambuco.

Pela importância do fato o 11 de agosto também foi oficializado como o Dia do Advogado.

Outra comemoração no mesmo dia relaciona-se com o Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco fundado em 11 de agosto de 1903.

Antecipando-se às comemorações das respectivas efemérides o programa “Memória” deste final de semana homenageará grandes nomes do Direito que frequentaram as Arcadas no Largo de São Francisco como alunos, ou professores.

Serão apresentadas entrevistas gravadas há muito tempo com vários deles, entre os quais, Goffredo da Silva Telles, Miguel Reale, Franco Montoro, Severo Gomes, Ulysses Guimarães, Waldir Troncoso Peres, Monteiro Lobato, Manoel Pedro Pimentel, Aloisio Ferreira Nunes.

Claro, não faltarão registros sonoros de momentos marcantes protagonizados por alunos e mestres daquela faculdade principalmente na Revolução de 32, no golpe de 64 e na ditadura Vargas.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 9 de agosto de 1975 – Edição 2820

DESTAQUE – Povo protesta contra poluição da Cerâmica.

Moradores das proximidades da Cerâmica São Caetano estavam desesperados com a poluição provocada pela indústria.

Os telhados das residências pareciam pintados de branco, tanto pó que se se acumulava.

FUTEBOL – Hoje à noite (9-8-1975), a TV Gazeta apresentará um tape, e a cores, do jogo que o EC Santo André disputa à tarde frente à Pirassununguense.

O jogo marcava a estreia do Ramalhão na Loteria Esportiva.

EM 9 DE AGOSTO DE...

1905 - Na guerra Rússia/Japão, os russos divulgavam que tinham 600 mil homens, muita artilharia e boas posições no chamado “teatro de guerra”.

Já os japoneses chamavam às armas mais 50 mil homens.

Fim da greve na fábrica de calçados da Rua Florêncio de Abreu.

Reunia-se a Sociedade Científica de São Paulo em sua nova sede, à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 12.

1970 - Sociedade Esportiva Humaitá, o "Gasparzinho da Vila", tornava-se campeã do 1º turno do Campeonato de Futebol de Santo André ao vencer ao Búfalo por 3 a 0.

1990 - Falecia, em São Bernardo, o jornalista Walmir Maranhão. Com mais de 20 anos de atividades na imprensa da região, atuou na sucursal de Santo André do jornal "Última Hora" e dirigiu o Serviço de Imprensa da Prefeitura de São Bernardo.

HOJE

Dia Internacional dos Povos Indígenas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Socorro e Elisiário.

Na Bahia: Ipupiara e Remanso.

E mais: Pedra Branca (CE) e Tapejara (RS).Santos Juliano, Mariano...

9 de agosto

...e oito companheiros. Mártires. Viveram e morreram em Constantinopla no século VIII.

Fonte: A Obra do Divino Espírito Santo