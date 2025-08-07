São Paulo vai à CBF cobrar áudio do VAR durante expulsão de Rafael contra Athletico-PR

O São Paulo cobra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a divulgação do áudio do VAR da partida contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. O goleiro Rafael foi expulso com três minutos de jogo, o que mudou a dinâmica prevista pelo técnico Hernán Crespo. Ao Estadão, a CBF informou que a comissão de arbitragem não recebeu a demanda do clube.

No lance, Viveros dominou um lançamento e tinha apenas Rafael à sua frente. O goleiro saiu do gol e foi até fora da área, onde estica a perna e tem contato mínimo com o atacante, que cai em seguida, após tentar o drible. A bola já não ia mais em direção ao gol, mas o jogador do Athletico-PR poderia dominá-la e ter a goleira aberta.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima não hesitou em aplicar o cartão vermelho para o são-paulino. O juiz até ouviu o que disse o responsável pelo VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior, mas não consultou a imagem e sustentou sua decisão do campo.

Crespo admitiu que a expulsão mudou todo o jogo. O técnico teve de sacar Rodriguinho para a entrada de Jandrei. "Não quero falar da arbitragem. Sinceramente, não posso falar se foi falta ou não, e ponto. Tenho de falar que o cartão vermelho tudo mudou, o que podia pensar e fazer, condicionou o jogo. Não sei se vocês viram algo, o Rafael me disse que não tocou em ninguém. Mas estamos aqui para analisar o jogo" afirmou o treinador.

A CBF divulgou, nesta quinta-feira, áudios do VAR de três partidas da rodada de jogos de volta da Copa do Brasil - o empate entre Fluminense e Internacional e as vitórias de Corinthians e Botafogo, sobre o Palmeiras e Red Bull Bragantino, respectivamente.

A divulgação tem como base lances em que a revisão do VAR mudou a decisão do campo. No dérbi, Aníbal Moreno foi expulso por agressão a José Martínez, após a arbitragem de vídeo chamar Anderson Daronco.

Na vitória botafoguense, o time de Bragança Paulista abriu o placar, mas o VAR apontou que Praxedes estava em posição de impedimento, e o lance foi anulado. Já no jogo do Maracanã, Fábio defendeu um pênalti cobrado por Alan Patrick. O vídeo apontou que o goleiro se adiantou, e o meia pôde cobrar novamente. Desta vez, ele fez o gol.