Corinthians anuncia cirurgia e Carrillo deve voltar em 2026; Memphis tem grave lesão muscular

O entusiasmo pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil com bom triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, contrastou com um dia preocupante nesta quinta-feira no Corinthians, quando foram confirmadas a gravidade das lesões de Carrillo e Memphis Depay. O peruano passará por cirurgia no tornozelo esquerdo e só deve voltar em 2026, enquanto o holandês pode perder muitos jogos por lesão muscular de grau 2 na coxa.

A dupla passou por exames nesta quinta-feira que confirmaram o pior, como já previa o técnico Dorival Júnior: "André Carrillo: diagnosticado com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia nos próximos dias. Memphis Depay: lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Iniciou o trabalho de recuperação com o departamento de fisioterapia", revelou o Corinthians.

Memphis está fora por pelo menos um mês. Com possibilidade de a ausência se prolongar. Com elenco enxuto, a chegada de Vitinho vai se tornar emergencial para o ponteiro brigar com Romero pela vaga do holandês, que sentiu o problema em arrancada, sozinho, no Allianz Parque.

LEIA TAMBÉM:

Corinthians se vale de nervosismo do Palmeiras e avança na Copa do Brasil



A contusão de Carrillo também foi uma fatalidade. Logo aos seis minutos da etapa final, o meio-campista arrancava ao ataque quando se enroscou com o lateral-direito Giay, que acabou caindo sob o pé do jogador.

Mesmo lesionado, Carrillo parecia não temer por algo mais grave. A ponto de fazer enorme festa com os companheiros no vestiário do estádio palmeirense. O peruano filmou o elenco celebrando e apareceu pulando e cantando com o time, sem proteção no local. Mas sentia dores e evitava colocar o pé no chão.

Para a vaga de Carrillo, Breno Bidon, que já entrou no decorrer do dérbi desta quarta-feira, será o substituto natural, reduzindo o tamanho da perda. No caso de Memphis, Romero e Vitinho têm características distintas.

Nem só de notícias ruins foi o dia corintiano. Outro jogador que deixou o campo substituído acusando problema clínico, o centroavante Yuri Alberto não teve nenhuma lesão diagnosticada, reduzindo o número de problemas. O time inicia nesta sexta-feira a preparação para a visita ao Juventude, segunda-feira.