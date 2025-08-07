DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Ibovespa retoma os 136 mil, em alta de 1,48%, no maior nível desde 10 de julho

07/08/2025 | 18:01
O Ibovespa retomou a linha de 136 mil pontos nesta quinta-feira, 7, em alta superior a 1% que o colocou em nível não visto no intradia desde 15 de julho e, em fechamento, desde 11 do mês passado. O índice obteve também o quarto ganho consecutivo, série positiva em extensão não registrada desde meados de maio. E dois ganhos seguidos na casa de 1%, como o da quarta e desta quinta, não eram observados na B3 desde 23 e 24 abril. No fechamento, marcou nesta quinta-feira maior nível desde 10 de julho.

Com a efetivação do tarifaço da forma como já era conhecida, na quarta-feira, os investidores tiraram prêmio de risco da curva de juros doméstica, contribuindo para o ensaio de uma recuperação mais sustentada no Ibovespa.

O indicador se inclinou tendencialmente abaixo desde que renovou máxima histórica há pouco mais de um mês, então aos 141 mil pontos, no fechamento de 4 de julho. Pouco depois, no dia 9, veio o tarifaço de Donald Trump sobre as importações brasileiras, relativamente aliviado na semana passada com uma ampla lista de exceções.

Assim com o dólar em baixa na sessão, na casa de R$ 5,42 no fechamento, o Ibovespa marcava 136.527,61 pontos, em alta de 1,48% no encerramento do dia, que foi seu maior ganho em porcentual desde 16 de junho, há quase dois meses.

Em uma sessão com poucos catalisadores para movimentar os preços, analistas e operadores destacam ruptura de região de resistência que pode resultar em canal de alta para o índice. O giro desta quinta-feira ficou em R$ 23,9 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 3,09% e, no mês, avança 2,60%. No ano, tem alta de 13,50%.

"A Bolsa deve dois dias de altas fortes, ainda que a situação, no cenário mais amplo, permaneça complexa e instável. Mas a temporada de resultados das empresas tem trazido surpresas boas, como as sentidas em nomes como Eletrobrás e Suzano (+4,88% no fechamento), o que acaba compensando a instabilidade que ainda prevalece no quadro institucional, favorecendo assim a recuperação dos preços dos ativos", diz Felipe Moura, gestor de portfólio e sócio da Finacap Investimentos.

Nesse contexto, as duas ações de Eletrobras, ON e PNB, fecharam o dia em alta de 9,47% e 9,60%, pela ordem, na ponta do Ibovespa na sessão, à frente de Smartfit (+7,80%) e de Cogna (+5,32%). No lado oposto, Minerva (-5,14%), Hypera (-3,74%) e Raízen (-2,99%).

Entre as ações de primeira linha, o dia foi de ganhos bem distribuídos, com destaque para os grandes bancos, em variações que chegaram a +1,77% (Itaú PN) no fechamento. Vale ON subiu 0,63% e Petrobras avançou 0,71% na ON e 0,56% na PN, mesmo com o petróleo se firmando em baixa à tarde, em trajetória negativa nas últimas seis sessões para os preços da commodity.

"Embora o cenário ainda seja de volatilidade, do ponto de vista técnico a superação do nível dos 135 mil pontos coloca o Ibovespa em uma região bastante interessante, onde haveria espaço inclusive para voltar a testar os 137 mil, 140 mil pontos", diz Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.

Para Gustavo Trotta, especialista e sócio da Valor Investimentos, "o mercado vê com bons olhos a reiteração de que o governo brasileiro não pretende retaliar os Estados Unidos", o que envolveu nesta quinta, também, declarações como a do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em um vídeo gravado para a Febraban, onde esteve nesta quinta, de que não há qualquer estudo, no ministério, sobre quebra de patentes.


