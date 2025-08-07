Oficina do Museu do Futebol em Paranapiacaba ensina técnicas para conservar troféus e medalhas

O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do governo de São Paulo, vai oferecer uma oficina para profissionais que trabalham em museus ou com coleções e acervos esportivos. A formação Introdução à Conservação de Objetos Metálicos será realizada no sábado (9), no Galpão das Oficinas, em Paranapiacaba, das 14h às 17h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Museu do Futebol (https://museudofutebol.org.br/uncategorized/oficina-sobre-cuidado-com-objetos-metalicos-em-paranapiacaba/).

O encontro faz parte do Programa Conexões Museus, coordenado pelo Sisem-SP (Sistema Estadual de Museus), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e promove ações voltadas à capacitação de profissionais de museus e do campo cultural, com a valorização de diferentes instituições e experiências.

Na atividade programada para Paranapiacaba, o foco será apresentar noções introdutórias sobre a salvaguarda de objetos metálicos, com foco em práticas de conservação preventiva. Serão abordados os principais agentes de deterioração, estratégias de acondicionamento, manuseio e controle ambiental voltado à preservação de acervos em metal.

Entre os exemplos discutidos, destacam-se itens do patrimônio esportivo, como troféus, medalhas e placas comemorativas – objetos que, além de valor histórico e simbólico, exigem cuidados específicos para sua conservação a longo prazo. A oficina será ministrada por Maria Júlia Marchiori, especialista em conservação e restauro, com experiência em documentação e preservação de acervos.

Serviço

Introdução à Conservação de Objetos Metálicos

Data: 9/8 (sábado)

Horário: 14h às 17h

Local: Galpão das Oficinas

Endereço: Rua da Estação, s/n° - Parte Baixa - Vila de Paranapiacaba

Público-alvo: profissionais de museus, estudantes de história, cultura e quem ama preservar a memória.

Inscrição em https://museudofutebol.org.br/uncategorized/oficina-sobre-cuidado-com-objetos-metalicos-em-paranapiacaba/