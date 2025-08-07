DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Auxílio

Oficina do Museu do Futebol em Paranapiacaba ensina técnicas para conservar troféus e medalhas

Formação gratuita sobre conservação de objetos metálicos acontece no sábado, das 14h às 17h, no Galpão das Oficinas

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 16:57
Compartilhar notícia
FOTO: Helber Aggio/PMSA
FOTO: Helber Aggio/PMSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do governo de São Paulo, vai oferecer uma oficina para profissionais que trabalham em museus ou com coleções e acervos esportivos. A formação Introdução à Conservação de Objetos Metálicos será realizada no sábado (9), no Galpão das Oficinas, em Paranapiacaba, das 14h às 17h. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Museu do Futebol (https://museudofutebol.org.br/uncategorized/oficina-sobre-cuidado-com-objetos-metalicos-em-paranapiacaba/).

O encontro faz parte do Programa Conexões Museus, coordenado pelo Sisem-SP (Sistema Estadual de Museus), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e promove ações voltadas à capacitação de profissionais de museus e do campo cultural, com a valorização de diferentes instituições e experiências.

Na atividade programada para Paranapiacaba, o foco será apresentar noções introdutórias sobre a salvaguarda de objetos metálicos, com foco em práticas de conservação preventiva. Serão abordados os principais agentes de deterioração, estratégias de acondicionamento, manuseio e controle ambiental voltado à preservação de acervos em metal.

Entre os exemplos discutidos, destacam-se itens do patrimônio esportivo, como troféus, medalhas e placas comemorativas – objetos que, além de valor histórico e simbólico, exigem cuidados específicos para sua conservação a longo prazo. A oficina será ministrada por Maria Júlia Marchiori, especialista em conservação e restauro, com experiência em documentação e preservação de acervos.

Serviço

Introdução à Conservação de Objetos Metálicos

Data: 9/8 (sábado)

Horário: 14h às 17h

Local: Galpão das Oficinas

Endereço: Rua da Estação, s/n° - Parte Baixa - Vila de Paranapiacaba

Público-alvo: profissionais de museus, estudantes de história, cultura e quem ama preservar a memória.

Inscrição em https://museudofutebol.org.br/uncategorized/oficina-sobre-cuidado-com-objetos-metalicos-em-paranapiacaba/


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.