Diadema terá mutirão de emprego para bairros da região Norte

Nesta sexta-feira (8), a Sedet (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) de Diadema dará continuidade ao programa Emprega Diadema nos Bairros, um mutirão de empregos que está percorrendo a cidade oferecendo vagas de emprego diretamente a moradores das diversas regiões.

Desta vez o evento acontece no Ginásio Poliesportivo Rômulo Duncan Arantes Jr, na Av. Casa Grande (Jd. Portinari), das 8h às 13h. Serão mais de 850 vagas.

Segundo o secretário da Sedet, Aírton Aparecido da Silva, os próximos mutirões acontecerão no Piraporinha e no Eldorado. “E, claro, além dessas feiras de emprego, o morador de Diadema pode continuar cadastrando seu currículo na plataforma do Emprega Diadema para que seja direcionado às vagas que mais se adaptem à sua formação e experiência,” complementou.

Para se candidatar às vagas disponíveis em toda a cidade, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br e cadastrar seu currículo. A Sedet orienta a sempre manter seu cadastro na plataforma atualizado, pois um curso extra ou experiência adicional pode ser exatamente o que a empresa está buscando.

Empreendedores da Quebrada

O evento contará também com o programa Empreendedores da Quebrada, que garante a presença do SEBRAE, para esclarecimento de dúvidas sobre empreendedorismo, e do Banco do Povo, com informações sobre microcrédito a pequenos empreendedores.

Para mais informações sobre o Sebrae, o telefone/whatsapp é o (11) 4053-5400. Para o Banco do Povo, (11) 96396-2793.