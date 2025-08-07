DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Iniciativa

Câmara de Santo André realiza Feira da Mulher Empreendedora

Evento organizado pela Procuradoria da Mulher reúne mais de 60 expositoras de diversos segmentos

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 13:51
Compartilhar notícia
Vereadora Ana Veterinária (dir.) (FOTO: Divulgação)
Vereadora Ana Veterinária (dir.) (FOTO: Divulgação) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Nesta sexta-feira (8), a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Santo André realiza, das 9h às 17h, mais uma edição da Feira da Mulher Empreendedora. O evento contará com mais de 60 expositores, que irão dispor seus produtos na marquise do prédio do Legislativo. Entre os itens estão opções de alimentação, vestuário, acessórios e produtos pet – boas alternativas para presentear no Dia dos Pais, celebrado no domingo.

A vereadora Ana Veterinária (PSD), Procuradora Titular da Mulher, destaca a importância da feira na geração de emprego e renda, além de estimular conexões entre as participantes. “São mulheres que compõem a renda familiar ou vivem dos recursos provenientes de ações como essa, que possibilitam, inclusive, vendas on-line no futuro”, pontua.

Segundo a parlamentar, a proximidade das feiras com datas comemorativas, como agora, no mês do Dia dos Pais, contribui para o aumento nas vendas. “O objetivo é ampliar as datas de realização das feiras para que elas possam mostrar cada vez mais os seus trabalhos e criar conexões com as pessoas.”

LEIA TAMBÉM:

Silvana Medeiros fortalece rede de mulheres empreendedoras em Santo André

Procuradoria da Mulher

Criada em 2021, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Santo André tem como objetivo representar e defender os direitos das mulheres, além de receber e encaminhar denúncias de violência e discriminação. Também fiscaliza programas governamentais, zela pela participação feminina nas atividades legislativas e promove políticas voltadas à igualdade de gênero.

“Somos um canal de informação e denúncia para todas as andreenses. Eu, como Procuradora Titular, atuo exatamente nesta função: a de representar cada uma de vocês e interceder pelas causas que se fazem necessárias para uma Santo André cada vez mais igualitária, segura e melhor para todas nós mulheres”, afirma Ana Veterinária.

Também integram a Procuradoria as adjuntas Daisy Iga Fornaziero e Priscila Lugli. “Um dos braços da Procuradoria da Mulher é criar caminhos para que as empreendedoras possam ter sua receita e que seus negócios perdurem, e a terceira edição da feira vem ao encontro do nosso objetivo de viabilizar oportunidades.”


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.