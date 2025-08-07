Câmara de Santo André realiza Feira da Mulher Empreendedora

Nesta sexta-feira (8), a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Santo André realiza, das 9h às 17h, mais uma edição da Feira da Mulher Empreendedora. O evento contará com mais de 60 expositores, que irão dispor seus produtos na marquise do prédio do Legislativo. Entre os itens estão opções de alimentação, vestuário, acessórios e produtos pet – boas alternativas para presentear no Dia dos Pais, celebrado no domingo.

A vereadora Ana Veterinária (PSD), Procuradora Titular da Mulher, destaca a importância da feira na geração de emprego e renda, além de estimular conexões entre as participantes. “São mulheres que compõem a renda familiar ou vivem dos recursos provenientes de ações como essa, que possibilitam, inclusive, vendas on-line no futuro”, pontua.

Segundo a parlamentar, a proximidade das feiras com datas comemorativas, como agora, no mês do Dia dos Pais, contribui para o aumento nas vendas. “O objetivo é ampliar as datas de realização das feiras para que elas possam mostrar cada vez mais os seus trabalhos e criar conexões com as pessoas.”

Procuradoria da Mulher

Criada em 2021, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Santo André tem como objetivo representar e defender os direitos das mulheres, além de receber e encaminhar denúncias de violência e discriminação. Também fiscaliza programas governamentais, zela pela participação feminina nas atividades legislativas e promove políticas voltadas à igualdade de gênero.

“Somos um canal de informação e denúncia para todas as andreenses. Eu, como Procuradora Titular, atuo exatamente nesta função: a de representar cada uma de vocês e interceder pelas causas que se fazem necessárias para uma Santo André cada vez mais igualitária, segura e melhor para todas nós mulheres”, afirma Ana Veterinária.

Também integram a Procuradoria as adjuntas Daisy Iga Fornaziero e Priscila Lugli. “Um dos braços da Procuradoria da Mulher é criar caminhos para que as empreendedoras possam ter sua receita e que seus negócios perdurem, e a terceira edição da feira vem ao encontro do nosso objetivo de viabilizar oportunidades.”