Veja o obituário do Grande ABC deste dia 8 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Heráclito Pereira de Carvalho, 94. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Júlia Oliveira da Silva, 89. Natural de Itaberaba (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anésio Biazin, 87. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marlene Briguglio Olivencia, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Gizalia Maria dos Santos, 84. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Josefa da Conceição Oliveira, 84. Natural de Olindina (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Mendes da Luz, 77. Natural de Itaíba (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Sérgio Donegá, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 3. Memorial Planalto.

Nair Gutierrez de Souza, 75. Natural de Sud Menucci (SP). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reynaldo Olímpio Redigulo, 73. Natural de Lavínia (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neilton de Sena Matos, 67. Natural de Juiz de Fora (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Robson Tirapani Mendes, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Clarice Kiesewetter, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Sérgio Balsamo, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José. Em São Caetano. Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

Anderson Patoleia, 44. Natural de São Caetano. Residia em Praia Grande (SP). Dia 3. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Therezinha de Jesus Crepaldi, 90. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3, em Diadema. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, Santo André.

Amaro Manoel Pereira, 78. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Odilon Pires Vieira, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Manoel Pereira de Jesus, 73. Natural de Elísio Medrado (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Brosco, 70. Natural de Andradina (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Sandra Lúcia Pitzer, 64. Natural de Petrópolis (Rio de Janeiro). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Vale da Paz.

Mario Katumi Hironaga, 60. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Rodrigo Dias da Silva, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Dalva Guezo Bombezan, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Ilda Almeida da Costa, 75. Natural de Jacinto (Minas Gerais). Residia na Vila Monteiro, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Nailza Rosa da Silva, 39. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Diadema. Cemitério São José.

Bruna Pereira Pena de Oliveira, 35. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.