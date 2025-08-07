DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Política Titulo Prisão domiciliar

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de Tarcísio e deputados

As visitas devem ocorrer até às 18 horas desta quinta-feira (7)

07/08/2025 | 12:32
FOTO: Alan Santos/PR/Valter Campanato/Agência Brasil
FOTO: Alan Santos/PR/Valter Campanato/Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, a receber a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outros deputados. As visitas devem ocorrer até às 18 horas desta quinta-feira (7).

A lista dos que vão visitar o ex-presidente na sua residência em Brasília inclui ainda a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados Zucco (PL-RS), Junio Amaral (PL-MG) e Marcelo Moraes (PL-RS) e o empresário Renato de Araújo Corrêa, de Angra dos Reis (RJ).

No ofício em que pediu autorização para visitar Bolsonaro nesta quinta-feira, Tarcísio disse ser "correligionário e amigo" do capitão reformado e que considera que há razões "político-institucionais" e "humanitárias" que justificariam a autorização por Moraes.

Tarcísio está em Brasília e participou da cerimônia de promoção dos generais da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). O governador não discursou e manteve postura discreta durante o evento.

Além dele, estiveram na cerimônia o presidente do PSD e seu secretário de governo em SP, Gilberto Kassab, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Amaro Santos, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e os deputados federais Zucco e Celso Russomano (Republicanos-SP)

Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na última segunda-feira (4), por descumprimento de medidas cautelares. Na mesma decisão, o ministro também o proibiu de receber visitas e de usar celular. Nesta quarta-feira (6), o ministro proferiu novo despacho autorizando o ex-presidente a receber visitas de filhos, noras e netos.

