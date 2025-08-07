DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Teatro Clara Nunes

Diadema recebe musical 'A Pequena Sereia' neste sábado (9)

A montagem faz parte do programa Diversão em Cena, uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAC ICMS, com apoio da Prefeitura de Diadema

Natasha Werneck
07/08/2025 | 12:15
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A magia das profundezas do oceano vai tomar conta do palco do Teatro Clara Nunes neste sábado (9), às 16h, com a apresentação única do espetáculo A Pequena Sereia – O Musical. A montagem faz parte do programa Diversão em Cena, uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do ProAC ICMS, com apoio da Prefeitura de Diadema.

Inspirado na obra de Hans Christian Andersen e na famosa animação da Disney, o musical acompanha a trajetória de Ariel, uma jovem sereia encantada pelo mundo dos humanos. Ao salvar um príncipe de um naufrágio, ela se vê dividida entre o fundo do mar e o amor que sente por ele, enfrentando desafios mágicos e dilemas familiares ao longo da narrativa.

Com cenografia detalhada, trilha sonora ao vivo e figurinos que recriam o universo marinho, a produção da companhia Dos Clássicos Produções tem duração de 55 minutos e é indicada para todas as idades. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação.

Cultura acessível há 15 anos

Criado em 2011, o Diversão em Cena já levou mais de 1 milhão de espectadores ao teatro, com apresentações em diversos estados brasileiros. O projeto busca democratizar o acesso à cultura oferecendo espetáculos de qualidade a preços populares ou de forma gratuita.

“Nosso compromisso vai além do patrocínio. É sobre tornar a cultura uma experiência possível para todos”, afirma Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal.

Serviço

Espetáculo: A Pequena Sereia – O Musical

Data: Sábado, 9 de agosto de 2025

Horário: 16h

Local: Centro Cultural Diadema & Teatro Clara Nunes – Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema – SP

Ingressos: Gratuitos, distribuídos 1h antes na bilheteria

Duração: 55 minutos

Classificação: Livre, recomendado para maiores de 3 anos


