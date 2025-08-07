DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Solidariedade

São Caetano promove campanha de doação de leite em pó nas escolas

A mobilização também está aberta para a população em geral

Natasha Werneck
07/08/2025 | 10:56
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano lançou uma campanha para arrecadação de leite em pó nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal. A ação, que segue até 4 de setembro, visa incentivar a solidariedade entre os estudantes, promovendo valores como empatia, cidadania e colaboração desde cedo.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Renata Galati, ressaltou a importância da união da comunidade para o sucesso da iniciativa. “Com pequenos gestos coletivos, conseguimos fazer uma grande diferença na alimentação das famílias que enfrentam dificuldades”, afirmou.

Durante a campanha, os alunos podem levar latas ou pacotes de leite em pó para suas escolas, que serão responsáveis pela coleta. Ao término da ação, todo o material arrecadado será distribuído para instituições cadastradas pelo Fundo Social, beneficiando quem mais precisa.

A mobilização também está aberta para a população em geral, que pode entregar suas doações nas escolas municipais mais próximas de suas residências.


