São Caetano promove campanha de doação de leite em pó nas escolas

O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano lançou uma campanha para arrecadação de leite em pó nas escolas de Ensino Fundamental da rede municipal. A ação, que segue até 4 de setembro, visa incentivar a solidariedade entre os estudantes, promovendo valores como empatia, cidadania e colaboração desde cedo.



A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Renata Galati, ressaltou a importância da união da comunidade para o sucesso da iniciativa. “Com pequenos gestos coletivos, conseguimos fazer uma grande diferença na alimentação das famílias que enfrentam dificuldades”, afirmou.



Durante a campanha, os alunos podem levar latas ou pacotes de leite em pó para suas escolas, que serão responsáveis pela coleta. Ao término da ação, todo o material arrecadado será distribuído para instituições cadastradas pelo Fundo Social, beneficiando quem mais precisa.



A mobilização também está aberta para a população em geral, que pode entregar suas doações nas escolas municipais mais próximas de suas residências.