Ação integrada recupera caminhonete furtada em Santo André

Uma operação conjunta entre as forças de segurança de Santo André e o DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) resultou, na tarde desta quarta-feira (6), na localização e apreensão de um veículo produto de furto que circulava com placas adulteradas pela cidade.



O alerta foi emitido por volta das 17h, quando o COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André recebeu informações da Polícia Civil sobre a presença de uma caminhonete Chevrolet Silverado branca.



Imediatamente, a equipe do COI cadastrou os dados do veículo nos sistemas de monitoramento eletrônico e muralha inteligente, acionando câmeras de vigilância espalhadas pela cidade para o rastreamento. A ocorrência também foi irradiada às equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar, por meio das redes CECOM e COPOM, mobilizando as forças operacionais para a realização de um cerco tático.



A abordagem foi realizada com sucesso pela equipe ROMU-GCM 0-08, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, nas proximidades da Avenida Dom Pedro I. A ação contou com o apoio de outras viaturas da GCM e da PM.



A Polícia Civil, ciente da operação em andamento, compareceu ao local para prestar suporte técnico, considerando que o veículo é alvo de investigação do DEIC. Após a abordagem e confirmação das irregularidades, o automóvel e as partes envolvidas foram encaminhados ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde o caso segue em andamento, sob responsabilidade da autoridade de plantão.



A operação reforça a importância da integração entre tecnologia, inteligência policial e resposta rápida das forças de segurança no combate ao crime e na recuperação de bens furtados.