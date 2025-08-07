DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Crime

Ação integrada recupera caminhonete furtada em Santo André

Veículo ostentava placa adulterada e foi localizado após monitoramento por câmeras; caso segue sob investigação do DEIC

Natasha Werneck
07/08/2025 | 10:16
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma operação conjunta entre as forças de segurança de Santo André e o DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) resultou, na tarde desta quarta-feira (6), na localização e apreensão de um veículo produto de furto que circulava com placas adulteradas pela cidade.

O alerta foi emitido por volta das 17h, quando o COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André recebeu informações da Polícia Civil sobre a presença de uma caminhonete Chevrolet Silverado branca.

Imediatamente, a equipe do COI cadastrou os dados do veículo nos sistemas de monitoramento eletrônico e muralha inteligente, acionando câmeras de vigilância espalhadas pela cidade para o rastreamento. A ocorrência também foi irradiada às equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar, por meio das redes CECOM e COPOM, mobilizando as forças operacionais para a realização de um cerco tático.

A abordagem foi realizada com sucesso pela equipe ROMU-GCM 0-08, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, nas proximidades da Avenida Dom Pedro I. A ação contou com o apoio de outras viaturas da GCM e da PM.

A Polícia Civil, ciente da operação em andamento, compareceu ao local para prestar suporte técnico, considerando que o veículo é alvo de investigação do DEIC. Após a abordagem e confirmação das irregularidades, o automóvel e as partes envolvidas foram encaminhados ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde o caso segue em andamento, sob responsabilidade da autoridade de plantão.

A operação reforça a importância da integração entre tecnologia, inteligência policial e resposta rápida das forças de segurança no combate ao crime e na recuperação de bens furtados.


