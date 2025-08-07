DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Aumento da frota

Embraer: Airlink e Azorra finalizam acordo de leasing para 10 novos jatos

O acordo vem após a seleção anunciada dos E195-E2s pela Airlink, com sede em Joanesburgo e a principal companhia aérea de serviço completo da África do Sul

07/08/2025 | 09:44
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Airlink e a Azorra finalizaram um acordo de leasing para dez novos jatos Embraer E195-E2, com a primeira entrega estimada para o final deste ano. O acordo vem após a seleção anunciada dos E195-E2s pela Airlink, com sede em Joanesburgo e a principal companhia aérea de serviço completo da África do Sul.

Segundo a Embraer, a Azorra, empresa de leasing, financiamento e gestão de ativos com sede em Fort Lauderdale (Flórida, EUA), fornecerá as novas aeronaves que aumentarão a frota atual de 68 jatos da Airlink. As entregas dos dez E195-E2s deverão começar ainda este ano e têm conclusão estimada para 2027. A Airlink é cliente da Embraer desde 2001.

As novas aeronaves terão um layout confortável de classe única com 136 assentos na configuração 2x2. Os jatos proporcionarão à Airlink um aumento de capacidade e de alcance, ampliando sua competitividade em rotas de alta densidade e criando oportunidades para novas rotas em mais destinos na África Subsaariana, informou a fabricante brasileira.

"Este é um momento marcante e desafiador para a Airlink. Marcante porque representa o início de uma nova fase de desenvolvimento e crescimento da nossa companhia, consolidando-a como a líder na África Austral e região. Desafiador porque há muito a ser feito nas próximas semanas antes da entrada em operação da primeira aeronave, prevista para dezembro," afirma Villiers Engelbrecht, CEO da Airlink.

Segundo o CEO da Azorra, John Evans, a adição do E195-E2 à sua frota destaca o compromisso compartilhado com a eficiência operacional, o crescimento sustentável e o aumento da capacidade e do serviço.

O presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, afirmou que o modelo de corredor único é o mais eficiente de sua categoria e ideal para apoiar os planos de expansão da companhia aérea na África Austral.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.