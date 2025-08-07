DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Economia

Taxas de juros se ajustam em leve alta após recuo na quarta-feira, 6

O DI para janeiro de 2029 ia para 13,405%, de 13,364%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,620%, de 13,592% no ajuste de quarta

07/08/2025 | 09:26
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


Os juros têm leve alta na manhã desta quinta-feira, 7, após o recuo da véspera, em meio ao viés de alta do dólar e do retorno das T-Notes. No radar desta quinta estão o diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, que participa de evento em São Paulo às 14h, e os leilões de LTN e NTN-F (11h). A liquidez pode ser comprometida pela agenda mais fraca.

Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,170%, de 14,143% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,405%, de 13,364%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,620%, de 13,592% no ajuste de quarta-feira, dia 6.


