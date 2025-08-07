DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Nesta quinta (7)

Clássicos dos anos 2000 com Lindsay Lohan estarão no Telecine

A maratona começa às 20h10 e promete conquistar tanto os fãs de longa data quanto uma nova geração

Natasha Werneck
07/08/2025 | 09:15
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Prepare a pipoca, porque a quinta-feira (7) promete uma dobradinha de nostalgia, romance e intrigas adolescentes com Lindsay Lohan como protagonista. O Telecine Fun exibe um Programa Duplo dedicado à estrela dos anos 2000, com dois dos seus filmes mais icônicos: Sorte no Amor e Meninas Malvadas. A maratona começa às 20h10 e promete conquistar tanto os fãs de longa data quanto uma nova geração.

A noite começa em clima de comédia romântica com Sorte no Amor (2006), em que Lindsay vive Ashley Albright, a garota mais sortuda de Nova York — até um beijo inesperado mudar tudo. A partir daí, sua vida vira um caos enquanto o azarado Jake (Chris Pine) vê sua sorte mudar para melhor. Dirigido por Donald Petrie, o filme é leve, divertido e um retrato do estilo de comédias que marcaram época.

Logo depois, às 22h, entra em cena o cultuado Meninas Malvadas (2004), o maior sucesso da carreira de Lohan. No papel de Cady Heron, a atriz mergulha na selva do ensino médio americano, onde precisa lidar com as populares — e perigosas — "Poderosas", comandadas por Regina George (Rachel McAdams). O longa, escrito por Tina Fey, virou referência da cultura pop e é até hoje um dos filmes mais citados da geração.

Ambos os títulos também estão disponíveis no catálogo do Telecine, via Globoplay, Prime Video Channels e operadoras.

Seja para relembrar os tempos de escola ou se divertir com as reviravoltas do destino, a noite de quinta está garantida com Lindsay Lohan em dose dupla. Porque, como diria Regina George: “Você não pode sentar com a gente”... se perder essa programação!


