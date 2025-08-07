DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Copa Paulista

Azulão espera confirmar vaga já no clássico deste sábado

A duas rodadas do término da etapa inicial, a equipe soma dez pontos em oito jogos

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 08:55
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Na terceira posição no Grupo 4 da Copa Paulista, o São Caetano espera confirmar a classificação à segunda fase já no clássico contra o Santo André, às 15h de sábado, no Anacleto Campanella. A duas rodadas do término da etapa inicial, a equipe soma dez pontos em oito jogos. 

Como os quatro primeiros avançam, o time precisa de uma vitória contra o Ramalhão para confirmar a vaga sem depender de outros resultados. Um empate também pode ser suficiente, mas deixaria a equipe sujeita à combinação de resultados entre os concorrentes diretos.

O Azulão soma três vitórias, um empate e quatro derrotas, com seis gols marcados e seis sofridos. A equipe precisa melhorar o poder ofensivo e evitar erros para chegar avançar ao mata-mata.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.