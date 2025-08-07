Azulão espera confirmar vaga já no clássico deste sábado

Na terceira posição no Grupo 4 da Copa Paulista, o São Caetano espera confirmar a classificação à segunda fase já no clássico contra o Santo André, às 15h de sábado, no Anacleto Campanella. A duas rodadas do término da etapa inicial, a equipe soma dez pontos em oito jogos.

Como os quatro primeiros avançam, o time precisa de uma vitória contra o Ramalhão para confirmar a vaga sem depender de outros resultados. Um empate também pode ser suficiente, mas deixaria a equipe sujeita à combinação de resultados entre os concorrentes diretos.

O Azulão soma três vitórias, um empate e quatro derrotas, com seis gols marcados e seis sofridos. A equipe precisa melhorar o poder ofensivo e evitar erros para chegar avançar ao mata-mata.