Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 7 de agosto de 2025

Educação de pais

‘Mulher é presa após abandonar a filha de 3 anos para ir a baile funk’ (Setecidades, dia 5). A frase ‘A educação de uma criança deve começar bem antes dela nascer’ é atribuída a pelo menos três pessoas, de períodos diferentes. No início da idade média, Santo Agostinho defendia que a educação deveria começar 20 anos antes de a criança nascer. Napoleão Bonaparte, no século XIX, foi mais longe: 100 anos. E mais recentemente, Pe. Gaston Courtois, francês, do século passado, voltou a recomendar 20 anos. Os três entendiam que a educação dos filhos deve começar com a educação dos pais antes mesmo de terem filhos. Assim, uma menina que passa por um longo processo de educação familiar, quando adulta, possivelmente, será uma mãe cuidadosa. E não uma relapsa, como a que deixou a filha de 3 anos em casa sozinha, para se divertir em um baile.

Paulo Moriassu Hijo - São Caetano





Violência

O fortão, covardão e ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, preso em flagrante por agredir brutalmente e covardemente sua ex-namorada, em Natal (Rio Grande do Norte), dentro de um elevador, com 61 socos, está dizendo ter sido vítima de agressões e humilhações dentro da cadeia pública em Ceará-Mirim. Coitadinho! Quanta dó deste monstro dizendo que sofre de claustrofobia e por isso espancou a ex-namorada num ato de selvageria, não se importando nem mesmo com a câmera de segurança do elevador. O que ele quer? Ser chamado de senhor Ígor, por favor, com licença etc? Que aguente as consequências dentro do ambiente adequado ao seu perfil por um bom tempo. O Brasil está perdendo a guerra para a bandidagem por culpa de nossas leis frouxas, mas, principalmente, pela (in)justiça que sempre vê alguma brecha para passar pano na cabeça de bandido. Afinal, esta é a visão de nosso Ministro da (in)Justiça e Segurança Pública e do glorioso Supremo Tribunal Federal, não é mesmo? Se quisermos um pouco de paz no futuro, precisamos do fim da audiência de custódia, da progressão de pena e da redução da maioridade penal urgentemente.

Mauri Fontes - Santo André





Tarifaço

Mais algum país recorre à OMC (Organização Mundial do Comércio) contra as tarifas de Trump? Essa é a forma ‘diplomática’ de não negociar. Todos os países sentaram à mesa para negociar com os EUA, mas o Brasil opta por recorrer à OMC, onde qualquer pleito demora no mínimo seis meses para se chegar a consenso. Lula está jogando com a economia do Brasil para colher frutos eleitoreiros.

Claudio Juchem - Capital