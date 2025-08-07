Mauá FC aposta no elenco e na torcida para se garantir na final

O Mauá FC chegou pela primeira vez à semifinal da Segunda Divisão do Paulista e sonha superar o Ecus para garantir presença na final. O primeiro duelo será sábado (15h), no Pedro Benedetti, e o clube aposta na força do elenco e no apoio da torcida para largar com vantagem.

“Estamos trabalhando dentro das nossas condições. É uma alegria muito grande estar na semifinal, a primeira da história do Mauá. Queremos fazer bom jogo, conquistar a vitória e levar tranquilidade para a partida de volta em Suzano”, afirmou o presidente Wagner Tegi.

O time aurinegro fez campanha sólida na competição: somou 26 pontos em 14 jogos, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas, marcando 19 gols e sofrendo 14. Na primeira fase, ficou em terceiro no Grupo 3, com 14 pontos, e na segunda foi vice-líder da Chave 5 com 12.

O técnico Thiago Constâncio destacou o comprometimento do elenco. “O diferencial da equipe é o conjunto. Temos atletas resilientes, com a mente blindada, que sabem a importância dessa fase. Precisamos impor nosso jogo e buscar a vitória dentro de casa”, disse.

Ele também ressaltou o lado emocional. “Trabalhar o psicológico é essencial. Alguns atletas nunca viveram essa experiência. Alimentar a mente com confiança é o primeiro passo para conquistar a vaga na final.” finalizou o treinador.

Com 16 jogadores no profissional e reforços importantes da base, o Índio mantém sua filosofia de formar talentos locais. A meta agora é transformar a campanha história em uma vaga na grande decisão, além de sonhar com a classificação para a Série A-4 e a conquista de um título inédito.