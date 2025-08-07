São Bernardo bonifica docentes por metas atingidas com aluno

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima (Podemos), obteve autorização legislativa nessa quarta-feira (6), para instituir programa de incentivo à alfabetização e recomposição de aprendizagem de alunos da rede pública municipal. A medida prevê pagamento de gratificação a docentes baseado em metas de aprendizagem.

A bonificação, no valor de R$ 1.500, tem natureza de abono complementar na remuneração dos professores. A lei deve ser sancionada e publicada no Diário Oficial na sexta-feira (8). O pagamento da gratificação estará vinculado ao cumprimento de metas, avaliados semestralmente, de acordo com critérios que as escolas pactuaram com a Secretaria de Educação. A concessão se dará a profissionais referenciados pelas equipes gestoras das unidades do Ensino Fundamental que vierem a aderir ao programa.

“Desde janeiro colocamos como compromisso que a gestão na Educação não será apenas com entrega de uniforme, merenda e kit escolar. Adotaremos essas medidas, mas nossa missão é com a qualidade do ensino e alfabetização dos alunos matriculados em São Bernardo. Dar prioridade de verdade à Educação na nossa cidade. Por isso, antes disso, já retomamos a progressão e resgatamos o Cenforpe como centro de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da Educação”, disse Lima.

A participação da unidade escolar e professores é por adesão. A iniciativa da administração municipal ocorre para redução das desigualdades entre alunos da rede municipal.

Segundo a administração, o objetivo é o enfrentamento de desníveis escolares e a valorização dos profissionais da educação, além de responder também a compromissos da gestão municipal de promover avanços concretos na qualidade da educação pública da cidade.