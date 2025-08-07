DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Autorização legislativa

São Bernardo bonifica docentes por metas atingidas com aluno

Programa, já aprovado pelo legislativo, incentiva profissionais da educação que aderiram à proposta de acordo com critérios

Do Diário do Grande ABC
07/08/2025 | 08:34
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima (Podemos), obteve autorização legislativa nessa quarta-feira (6), para instituir programa de incentivo à alfabetização e recomposição de aprendizagem de alunos da rede pública municipal. A medida prevê pagamento de gratificação a docentes baseado em metas de aprendizagem.

A bonificação, no valor de R$ 1.500, tem natureza de abono complementar na remuneração dos professores. A lei deve ser sancionada e publicada no Diário Oficial na sexta-feira (8). O pagamento da gratificação estará vinculado ao cumprimento de metas, avaliados semestralmente, de acordo com critérios que as escolas pactuaram com a Secretaria de Educação. A concessão se dará a profissionais referenciados pelas equipes gestoras das unidades do Ensino Fundamental que vierem a aderir ao programa.

“Desde janeiro colocamos como compromisso que a gestão na Educação não será apenas com entrega de uniforme, merenda e kit escolar. Adotaremos essas medidas, mas nossa missão é com a qualidade do ensino e alfabetização dos alunos matriculados em São Bernardo. Dar prioridade de verdade à Educação na nossa cidade. Por isso, antes disso, já retomamos a progressão e resgatamos o Cenforpe como centro de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da Educação”, disse Lima.

A participação da unidade escolar e professores é por adesão. A iniciativa da administração municipal ocorre para redução das desigualdades entre alunos da rede municipal.

Segundo a administração, o objetivo é o enfrentamento de desníveis escolares e a valorização dos profissionais da educação, além de responder também a compromissos da gestão municipal de promover avanços concretos na qualidade da educação pública da cidade.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.