Sistema Anchieta-Imigrantes registra tráfego carregado nesta quinta (7)

A manhã desta quinta-feira (7) começou com trechos de lentidão nas rodovias que ligam a Região Metropolitana de São Paulo ao Litoral, segundo informações atualizadas às 8h20 pela Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego está lento no sentido Capital entre os km 20 e 18 e dos km 13 ao 19, ambos por excesso de veículos. Já no sentido Litoral, há lentidão entre os km 63 e 65, também devido ao volume de tráfego. Nos demais trechos, a situação é considerada normal.



Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), o tráfego está congestionado no sentido São Paulo entre os km 17 e 12, reflexo do fluxo intenso de veículos. O restante da via segue com boa fluidez.



Outro ponto com retenção é a Interligação Baixada (SP-059), no sentido Anchieta, entre os km 1,8 e 0,1.



As demais vias do sistema operam com tráfego normal em ambos os sentidos, incluindo a Interligação Planalto (SP-041), Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055), Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), além das marginais da Anchieta, nos dois sentidos.



A Ecovias segue monitorando as condições das rodovias e recomenda atenção redobrada aos motoristas nos trechos com maior retenção.