Economia

Exportações e importações da China avançam acima do esperado em julho

07/08/2025 | 07:39
As exportações da China cresceram 7,2% em julho, na comparação anual, enquanto as importações avançaram 4,1% em igual intervalo, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 7, pelo órgão alfandegário do país, o Gacc.

Analistas consultados pela FactSet previam expansão menor das exportações, de 4,6%, e das importações, de 0,3%.

Também houve crescimento das exportações e importações em relação a junho, com alta de 5,8% e de 1,1%, respectivamente.

No mês passado, a China acumulou superávit comercial de US$ 98,24 bilhões, acima dos US$ 100,7 bilhões projetados pelos analistas da FactSect. O valor é inferior ao registrado em junho, de US$ 114,77 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.


