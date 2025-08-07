'Diário' é homenageado hoje na Alesp pelos 67 anos de história

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) realiza nesta quinta-feira (7) sessão solene em homenagem ao Diário, que completou 67 anos de fundação no último dia 11 de maio. A iniciativa é do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, em reconhecimento à trajetória de compromisso, credibilidade e serviço prestado à população das sete cidades do Grande ABC.

Desde sua fundação, o Diário tem se consolidado como uma das principais vozes da região, desempenhando papel fundamental na cobertura dos acontecimentos sociais, políticos e econômicos não apenas do Grande ABC, mas também do Brasil e do mundo. Ao longo de quase sete décadas, o jornal acompanhou de perto as transformações da sociedade e manteve um olhar atento às necessidades e anseios da população.

Mesmo diante das rápidas mudanças tecnológicas e sociais ao longo dos últimos anos, o Diário não parou no tempo. Passou por um processo de modernização e reinvenção, investindo em inovação digital sem abrir mão da qualidade editorial e da tradição que o consagrou no impresso.

Hoje, o Diário mantém seu protagonismo também no ambiente digital, oferecendo conteúdo com agilidade, profundidade e responsabilidade, características que o tornaram referência para leitores, anunciantes e formadores de opinião.

Thiago Auricchio afirma que a trajetória de sucesso do jornal merece ser celebrada.“O Diário do Grande ABC faz parte da história da nossa região. São 67 anos de um jornalismo sério, comprometido com a verdade e com o desenvolvimento do Grande ABC. A sessão solene é uma forma de reconhecer o papel fundamental que o Diário desempenha na vida dos moradores, acompanhando de perto os desafios e conquistas das nossas cidades. Como deputado estadual da região, não poderia deixar de prestar essa justa homenagem a uma instituição que tanto contribui para o fortalecimento da democracia e da cidadania”, destaca.

Marcos Sidnei Bassi, diretor superintendente do jornal, afirma que o Diário, por meio de todos os seus colaboradores, sente-se profundamente honrado com a sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

“Quero, pessoalmente, agradecer ao deputado Thiago Auricchio pela iniciativa desta homenagem, que reconhece a relevância do Diário ao longo de sua história, sempre comprometido em cobrir, debater e defender os interesses da nossa região no cenário estadual e nacional”, pontua.

