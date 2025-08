Ecovias promove ações de educativa viária na Anchieta e Imigrantes

A Ecovias Imigrantes, concessionária responsável pela administração do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), realiza ao longo do mês de agosto uma série de ações educativas em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). As atividades têm como foco a conscientização dos usuários sobre segurança viária e a promoção de comportamentos mais responsáveis no trânsito.

As abordagens educativas ocorrerão em pontos estratégicos da rodovia e são direcionadas a diferentes públicos – pedestres, motociclistas, ciclistas e caminhoneiros. Durante as ações, serão oferecidas orientações sobre o uso correto de equipamentos de segurança, respeito às normas de circulação e práticas de direção defensiva. As ações integram o compromisso da concessionária com a segurança viária e com a redução de acidentes nas rodovias sob sua gestão.

Pit Stop Motociclista

Os motociclistas receberão orientações sobre direção segura e consciente. Além das dicas, serão distribuídos gratuitamente coletes, adesivos refletivos para capacete e panfletos educativos.

Café na Passarela

Iniciativa que visa conscientizar pedestres sobre a importância de utilizar as passarelas para travessias seguras em rodovias. Durante a ação, são oferecidos cafés e materiais informativos, reforçando a mensagem de que a segurança começa com escolhas conscientes.

Pit Stop Ciclista

Os ciclistas participarão de ações voltadas à segurança no trânsito, reforçando a importância de uma condução responsável. Durante a iniciativa, serão entregues panfletos informativos, adesivos refletivos para bicicleta e coletes refletivos.

Confira a programação atualizada:

7/8/2025 – Pit Stop Ciclista

Local: Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, km 287

Horário: 19h às 21h

8/8/2025 – Pit Stop Motociclista

Local: SPA-248, sentido Guarujá, km 7+900

Horário: 09h às 11h

11/8/2025 – Pit Stop Motociclista

Local: Anchieta, sentido litoral, km 10+800

Horário: 09h às 11h

16/8/2025 – Pit Stop Motociclista/Motorista

Local: Imigrantes, sentido litoral, km 32

Horário: 14h às 16h

18/8/2025 – Pit Stop Motociclista

Local: Anchieta, sentido capital, km 54

Horário: 09h às 11h

19/8/2025 – Café na Passarela

Local: Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, km 289+500

Horário: 07h às 09h

23/8/2025 – Pit Stop Motorista

Local: Anchieta, sentido litoral, km 32

Horário: 08h às 10h

30/8/2025 – Pit Stop Motociclista/Motorista

Local: Imigrantes, sentido litoral, km 32

Horário: 14h às 16h