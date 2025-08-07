Bairros centenários - 4 Vila Conceição... ...e suas plantas históricas.

Numa planta descoberta pela arquiteta Maria Luísa Gagliardi, a Loli, Vila Conceição aparece como parte do Distrito de São Bernardo (na verdade, município autônomo, subúrbio de São Paulo).

A mesma planta registra a data de 26 de setembro de 1925 e a informação: “planta da futura Villa (com dois eles) Conceição.

Além das 70 quadras, aparecem espaços destinados às praças públicas e a um chamado “campo atlético”.

O autor do projeto, engenheiro Carlos Décourt, deu às ruas nomes de personalidades históricas (como a Avenida Dom Pedro I) e nomes indígenas (a exemplo da Rua Tapajós).

Um menino, João Gava, mais de 90 anos depois, informava que ajudou os topógrafos na medição dos terrenos daquele que foi o primeiro loteamento do futuro Município de Diadema.

Explica a arquiteta Loli que, cem anos atrás, o viário era precário, as estradas de terra e a área pouco ocupada.

O TEMPO PASSA...

Loli descobriu uma segunda planta de Vila Conceição, datada de 8 de junho de 1949, do mesmo engenheiro Décourt, mas com alterações feitas posteriormente pelos engenheiros Guilherme Taumbache, Westland e Dino Fusari.

Nas modificações já aparece o nome de Município de Diadema e não mais distrito, como era em 1949.

Também a nomenclatura das ruas sofreu radicais alterações, já aparecendo a Avenida Antonio Piranga, Rua Manoel da Nobrega e Rua Professor Evandro Caiafa Esquivel, o primeiro prefeito de Diadema – o que significa que esta planta de 1949 sofreu modificações já nos anos 60.

Antonio Piranga, uma homenagem a Francisco Antonio de Oliveira, que na planta de 1925 tinha terras que faziam divisa com a nascente Vila Conceição, a exemplo de outros proprietários, como José Escudeiro.

Nesta nova planta aparecem pequenos loteamentos dentro das 70 quadras originais de Vila Conceição. São os casos dos Jardins Olga e Marão, e a Vila Eleonor.

EDUCAÇÃO EM MAUÁ

Daniele Alves da Silva faz hoje a sua defesa de mestrado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Tema: “A Escola Primária em Mauá, da escola ambulante à criação do primeiro grupo escolar (1896-1935).”

A banca será composta pelos professores-doutores Ana Raquel Costa Dias, Claudia Panizzolo, Fernando Rodrigues Oliveira e Renato Alencar Dotta.

A sessão começa às 14h e pode ser acompanhada via Google Meet.

Em 11 de junho de 2022, toda feliz, Daniele comunicava a esta página Memória que fora aprovada no processo seletivo para o mestrado da Unifesp. Agora, mais um momento importante na sua vida acadêmica.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 7 de agosto de 1975 – Edição 2818

DESINDUSTRIALIZAÇÃO – Na coluna Primeiro Plano, Júlio Pinheiro, pseudônimo do jornalista Hermano Pini Filho, noticiava a saída de São Caetano da indústria Alvenius – Equipamentos Tubulares.

Com fábrica na Rua Tocantins, Vila Gerty, a Alvenius transferia-se para Cotia.

Acrescentava Júlio Pinheiro: “antes, já haviam se transferindo da cidade a Ferro Enamel, que se instalou em São Bernardo; a Corona, que foi para Diadema; Tintas Real para Guarulhos e a Willo para Taboão da Serra.

Completava o articulista: “isso, num levantamento rápido, incompleto, portanto”.

NOTA DA MEMÓRIA – Com raízes em São Caetano, onde chegara menino, o saudoso Hermano registrava, meio século atrás, o que hoje se chama de desindustrialização.

DESEMPREGO – Dispensa em massa de trabalhadores sobrecarregava a Justiça do Trabalho do Grande ABC.

EM 7 DE AGOSTO DE...

1905 – Em Ribeirão Pires, um oleiro de nome Benjamim agredia o companheiro Caetano Barbieri com um tiro de revólver no peito. A vítima foi internada no Hospital de Misericórdia, em São Paulo.

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo registrava o recebimento de um volume do livro “Contribuicion al estudio de la cartografia de los países del Rio de la Plata”, autoria de Daniel Garcia Acevedo, da Junta de História e Numismática de Buenos Aires.

1955 – Previsão publicada pela Imprensa: o homem iniciará em 1985 a aventura da conquista do espaço.

Nova York, 1 (UP) – O desenvolvimento técnico permitirá lançar uma estação experimental a 1.700 quilômetros da terra.

Anúncio: indústria de moveis Itá lançava a cadeira do papai, “a poltrona mais confortável para descanso”

1965 – Fundado, em São Caetano, o Clube dos Castores.

Informa o Lions: “O Clube de Castores foi a primeira Sociedade Jovem do Brasil e o primeiro movimento jovem do Lions Club International no mundo, servindo de exemplo”.

1970 - Engenheiros santistas discutiam o traçado da futura Rodovia dos Imigrantes em São Vicente e Santos.

