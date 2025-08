Galípolo: Pix bancarizou pessoas; com mais gente no sistema, uso de cartões cresce

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 6, que o sucesso "estrondoso" do Pix representa uma complementaridade importante de tecnologias para a inclusão financeira. "Têm se tentado apresentar o Pix em contraposição a outras tecnologias e não há isso. Não há rivalidade entre Pix e cartões, não tem um canibalizando o outro. O que vemos é que o Pix produziu bancarização. Com mais gente no sistema, o uso de cartões débito e crédito só cresce", enfatizou.

As declarações de Galípolo foram realizadas no Blockchain.RIO, evento focado em tecnologia blockchain e Web3, realizado no Rio de Janeiro.

Ele reforçou que os avanços obtidos com o Pix só ocorreram porque houve uma "corrida de bastão" dentro do Banco Central, em que um presidente passou suas entregas para outro.

"A discussão do Pix começa em 2013, em 2018 são divulgados os requisitos técnicos e em 2020 é lançado. De lá para cá, vemos esse resultado estrondoso", afirmou Galípolo, ressaltando alguns números, como o uso por mais de 150 milhões de pessoas físicas, 15 milhões de empresas e R$ 2,8 trilhões movimentados só em junho.